Microsoft cảnh báo PC văn phòng khi nâng cấp Windows 11 25H2

Trong thông báo của mình, Microsoft cho biết việc nâng cấp từ phiên bản Windows 11 24H2 lên 25H2 rất đơn giản khi người dùng chỉ cần thực hiện một lần khởi động lại và sử dụng gói kích hoạt eKB5054156. Điều này giúp giảm thiểu đáng kể thời gian ngừng hoạt động của thiết bị.

Các quản trị viên IT cần chú ý khi thiết lập cài đặt bản cập nhật mới của Windows 11 ẢNH: WINDOWS CENTRAL

Đây là một phần trong nỗ lực giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của hệ thống mà Microsoft đã thực hiện trong thời gian qua, với việc giới thiệu tính năng "hotpatch" vào tháng 5 và biến nó thành tính năng mặc định của Windows 11 vào tháng 6. Mục tiêu của các bản cập nhật hotpatch là cung cấp "bảo vệ tức thì, bảo mật nhất quán" và "giảm thiểu gián đoạn".

Windows 11 25H2 có thể ảnh hưởng đến chu kỳ hotpatch nếu cài sai tháng

Tuy nhiên, Microsoft cũng đưa ra cảnh báo quan trọng cho các quản trị viên IT và hệ thống về việc nâng cấp lên bản cập nhật Windows 11 25H2 cho các máy tính (PC) doanh nghiệp. Công ty nhấn mạnh việc cài đặt Windows 11 25H2 vào tháng không phải tháng cơ sở sẽ làm gián đoạn chu kỳ phân phối hotpatch.

Cụ thể, các thiết bị nâng cấp trong tháng cơ sở (như tháng 10) sẽ đủ điều kiện nhận hotpatch, trong khi các thiết bị nâng cấp trong tháng không phải tháng cơ sở (như tháng 11) sẽ tạm thời ngừng nhận bản cập nhật hotpatch và chỉ nhận bản vá bảo mật tiêu chuẩn. Điều này sẽ yêu cầu khởi động lại cho đến khi có bản phát hành cơ sở tiếp theo vào tháng 1.2026.

Bản cập nhật cơ sở khác biệt với hotpatch ở chỗ nó bao gồm các bản vá bảo mật mới nhất và các tính năng mới tích lũy, trong khi hotpatch chỉ chứa các bản vá bảo mật. Dưới đây là chu kỳ phát hành cho các bản cập nhật cơ bản và bản vá lỗi:

Quý 1: Cập nhật cơ sở vào tháng 1, hotpatch vào tháng 2 và tháng 3.

Quý 2: Cập nhật cơ sở vào tháng 4, hotpatch vào tháng 5 và tháng 6.

Quý 3: Cập nhật cơ sở vào tháng 7, hotpatch vào tháng 8 và tháng 9.

Quý 4: Cập nhật cơ sở vào tháng 10, hotpatch vào tháng 11 và tháng 12.

Bản vá lỗi Patch Tuesday tháng 10.2025 dự kiến sẽ là bản vá lỗi cơ sở. Để biết thêm thông tin chi tiết, người dùng có thể tham khảo thông báo của Microsoft tại bảng điều khiển Windows Health trên trang web chính thức của công ty.