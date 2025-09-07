Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Microsoft có thể kiếm 7,3 tỉ USD sau khi ngừng hỗ trợ Windows 10

Kiến Văn
Kiến Văn
07/09/2025 08:02 GMT+7

Microsoft ước tính sẽ thu về 7,3 tỉ USD trong vòng 12 tháng đầu tiên sau khi Windows 10 chính thức ngừng hỗ trợ vào ngày 14.10.2025.

Số tiền này chủ yếu đến từ việc các chủ sở hữu hàng triệu thiết bị thương mại trên toàn cầu sẽ trả phí cho Microsoft để tiếp tục nhận hỗ trợ cho Windows 10.

Microsoft có thể kiếm 7,3 tỉ USD sau khi ngừng hỗ trợ Windows 10 - Ảnh 1.

Microsoft có thể 'hốt bạc' từ khoảng 121 triệu máy tính Windows 10 trong doanh nghiệp

ẢNH: REUTERS

Theo báo cáo từ Nexthink, mặc dù không dựa trên số liệu chính thức từ Microsoft, ước tính cho thấy có hơn 1,4 tỉ thiết bị đang chạy Windows, trong đó khoảng 30% được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc trong khu vực công.

Điều này đồng nghĩa với việc có khoảng 420 triệu người dùng Windows doanh nghiệp. Dữ liệu từ Statcounter cho thấy khoảng 43% người dùng Windows vẫn đang sử dụng Windows 10, tương đương với 180 triệu người dùng doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với thời hạn hỗ trợ sắp kết thúc.

Nguy cơ bảo mật tăng cao khi Windows 10 không còn được hỗ trợ

Microsoft đã thông báo sau ngày 14.10 năm nay, Windows 10 sẽ không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật khiến cho các thiết bị chạy hệ điều hành này dễ bị tấn công hơn. Đặc biệt, các máy tính trong khu vực công hoặc các tổ chức không thể mạo hiểm với nguy cơ vi phạm an ninh gia tăng.

Để đối phó với tình hình này, Microsoft đã cung cấp gói hỗ trợ bảo mật liên tục với mức phí 61 USD cho mỗi thiết bị trong năm đầu tiên, 122 USD cho năm thứ hai và 244 USD cho năm thứ ba. Đáng chú ý, khách hàng sử dụng Microsoft Intune hoặc Windows Autopatch sẽ được giảm giá 25%, tương đương mức giảm chi phí xuống còn khoảng 45 USD cho năm đầu tiên.

Nexthink ước tính đến thời điểm ngừng hỗ trợ, vẫn còn khoảng 121 triệu máy tính chạy Windows 10 đang hoạt động trong các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Với mức phí 61 USD cho mỗi thiết bị, Microsoft có thể thu về khoảng 7,3 tỉ USD chỉ trong 12 tháng sau đó.

