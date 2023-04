Microsoft Edge truyền URL người dùng truy cập đến Bing

Theo BGR , một người dùng Reddit có tên H ackermchackface g ần đây phát hiện ra rằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge có thể gửi yêu cầu tới bingapis.com chứa URL đầy đủ của gần như mọi trang web mà người dùng truy cập. Thành viên này cho biết: "Tìm kiếm các tham chiếu đến URL này cho rất ít kết quả và không có tài liệu nào về tính năng này cả. Chắc chắn tôi không phải là người đầu tiên phát hiện ra điều này".



Follow Creator được cho là nguyên nhân gây ra vấn đề với Microsoft Edge CHỤP MÀN HÌNH

Những người dùng Reddit tham gia phản hồi chủ đề này phát hiện ra rằng bingapis.com là một miền thuộc sở hữu của Microsoft. Họ không thể xác định lý do tại sao Microsoft lại triển khai một tính năng thu thập hoạt động người dùng như vậy.

Giải thích cho điều này, MPV Rafael Rivera của Microsoft cho rằng vấn đề nói trên có thể bắt nguồn từ một sai lầm. Cụ thể, Microsoft Edge hiện có tính năng "Follow Creator" được bật theo mặc định. Mục đích của điều này nhằm thông báo cho Bing khi người dùng truy cập một số trang nhất định, chẳng hạn YouTube hay Reddit, nhưng có vẻ như nó hoạt động không chính xác, thay vào đó nó gửi gần như mọi tên miền người dùng truy cập đến Bing.

Microsoft đã bắt đầu thử nghiệm tính năng Follow Creator vào năm ngoái và triển khai nó cho nhiều người dùng hơn trong những tháng gần đây. Tính năng này mang đến cho người hâm mộ khả năng dễ dàng theo dõi những người sáng tạo trên YouTube chỉ bằng một lần nhấn nút. Vấn đề là, ngoài danh sách các trang web bị chặn trong bộ lọc chính của API Bing , tính năng này đang gửi mọi URL mà người dùng truy cập tới Bing.

Giám đốc truyền thông Caitlin Roulston của Microsoft cho biết đã nhận được báo cáo và đang tiến hành điều tra trước khi có những hành động thích hợp để giải quyết mọi vấn đề.

Trong thời gian chờ đợi, nếu muốn ngăn Bing thu thập mọi URL mà mình truy cập, người dùng có thể tắt tính năng Follow Creator. Để làm điều này, hãy mở trình duyệt Edge và truy cập vào Settings > Privacy, search, and services. Trong phần Services, hãy tắt lựa chọn Show suggestions to follow creators in Microsoft Edge.