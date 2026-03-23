Microsoft hứa hẹn khắc phục các lỗi gây khó chịu trên Windows 11

Windows 11 sẽ giảm sự xuất hiện của Copilot và các tính năng AI

Theo Techradar, Microsoft cho biết đang chuẩn bị một loạt thay đổi nhằm giải quyết những phàn nàn phổ biến của người dùng Windows 11. Thông tin được Pavan Davuluri, Chủ tịch bộ phận Windows & Devices, công bố trong một bài blog gửi tới cộng đồng thử nghiệm Windows Insider.

Theo ông Davuluri, các bản dựng xem trước của Windows 11 trong vài tháng tới sẽ bắt đầu triển khai những điều chỉnh ban đầu. Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc giảm số lượng “điểm truy cập Copilot không cần thiết”, vốn bị nhiều người dùng phàn nàn vì xuất hiện dày đặc trong hệ điều hành.

Microsoft cho biết đang chuẩn bị các thay đổi lớn cho Windows 11 nhằm cải thiện hiệu năng, giảm sự xuất hiện của AI và tăng quyền kiểm soát cho người dùng ẢNH: MICROSOFT

Việc điều chỉnh này cũng áp dụng với một số tính năng AI được đưa vào các ứng dụng như Photos và Notepad trong thời gian qua. Microsoft cho biết sẽ xem xét lại cách tích hợp AI để tránh làm gián đoạn trải nghiệm sử dụng cơ bản.

Bên cạnh đó, hệ thống widget (tiện ích) trên desktop cũng được thiết kế lại theo hướng ít gây xao nhãng hơn. Microsoft nói các widget sẽ “yên tĩnh” hơn và cho phép người dùng kiểm soát cá nhân hóa tốt hơn, nhằm giảm cảm giác bị làm phiền bởi nội dung tự động.

File Explorer và taskbar được cải thiện

Ngoài các điều chỉnh liên quan đến AI, Microsoft cũng cam kết thay đổi cách Windows Update hoạt động. Theo ông Davuluri, các bản cập nhật trong tương lai sẽ ít gây gián đoạn hơn so với hiện nay.

Người dùng sẽ có thêm lựa chọn khi thiết lập hoặc khởi động lại hệ thống, bao gồm khả năng bỏ qua cập nhật trong một số tình huống. Thời gian tạm dừng cập nhật cũng được kéo dài hơn, giúp người dùng chủ động kiểm soát thời điểm cài đặt bản vá.

Một thành phần khác được Microsoft tập trung cải thiện là File Explorer, ứng dụng quản lý tệp vốn thường bị phàn nàn về hiệu năng. Công ty cho biết các bản cập nhật sắp tới sẽ giúp ứng dụng khởi động nhanh hơn, giảm hiện tượng nhấp nháy giao diện và mang lại trải nghiệm điều hướng mượt hơn trong quá trình quản lý tệp.

Taskbar cũng sẽ được bổ sung thêm tùy chọn tùy biến. Người dùng có thể đặt thanh taskbar lên phía trên hoặc dọc theo cạnh màn hình mà không cần công cụ bên thứ ba. Đây là tính năng từng có trên Windows 10 nhưng bị loại bỏ khi Windows 11 ra mắt.

Ngoài các thay đổi trực tiếp trong hệ điều hành, Microsoft cũng cho biết sẽ làm rõ hơn cách vận hành chương trình Windows Insider, với định nghĩa kênh thử nghiệm minh bạch hơn và quyền tiếp cận tính năng mới rõ ràng hơn. Ứng dụng Feedback Hub cũng sẽ được cải tiến để người dùng gửi phản hồi thuận tiện hơn.