Theo Neowin, Microsoft vừa công bố báo cáo sơ bộ về sự cố khiến Exchange Online và Outlook gián đoạn trên diện rộng. Trong bản tóm tắt do Phó chủ tịch điều hành Charles Lamanna đăng trên mạng xã hội X ngày 16.11, nguyên nhân bắt nguồn từ một lỗi phần mềm ẩn trên máy chủ cổng mạng của Microsoft 365, cộng hưởng với hai vấn đề hạ tầng khác. Trước đó, Microsoft khẳng định đây là sự cố kỹ thuật, không liên quan đến tấn công mạng.

Sự cố xảy ra vào ngày 12.11 theo giờ Mỹ. Theo khung thời gian ảnh hưởng trong báo cáo sơ bộ, Exchange Online bị gián đoạn tổng cộng khoảng 23 giờ 50 phút, trong khi Neowin ghi nhận người dùng Outlook và Exchange Online bị ảnh hưởng nặng nề trong hơn 12 giờ. Các dịch vụ khác như Teams, OneDrive, SharePoint và bộ ứng dụng Office kịp chuyển sang hạ tầng dự phòng, riêng Exchange Online thì không.

Microsoft giải thích lý do nhiều dịch vụ 'sập' toàn cầu suốt hơn 12 giờ ẢNH: REUTERS

Ba yếu tố then chốt làm tê liệt dịch vụ Microsoft 365

Yếu tố thứ nhất là một lỗi phần mềm tiềm ẩn dành riêng cho máy chủ cổng mạng của Microsoft 365, được triển khai từ tháng 7 và phân phối toàn cầu suốt nhiều tuần mà không bộc lộ trục trặc. Lỗi này gây tranh chấp khóa (lock contention) bên trong một tiến trình nội bộ, khiến máy chủ quá tải và ngừng phản hồi. Sự cố dễ xảy ra trên các máy chủ đời mới nhiều nhân CPU, trong khi khâu kiểm thử trước đó chủ yếu dùng phần cứng cũ ít nhân hơn.

Yếu tố thứ hai là lưu lượng tăng đột biến: khoảng 15 giờ trước sự cố, dịch vụ Teams được chuyển từ cổng mạng dự phòng sang cổng chính - nơi cũng đang phục vụ Exchange Online.

Yếu tố thứ ba là gần 14% công suất máy chủ cổng mạng đã ngừng hoạt động từ ngày hôm trước do một sự cố không liên quan. Riêng lẻ từng yếu tố không đủ gây sập hệ thống, nhưng khi cộng hưởng đúng vào giờ cao điểm tại Mỹ, lỗi tiềm ẩn đã bị kích hoạt.

Khi các máy chủ gặp lỗi ngừng phản hồi, hệ thống tự động điều hướng người dùng sang các điểm kết nối còn 'khỏe mạnh', nhưng chính cơ chế này lại kích hoạt lỗi tương tự trên các máy chủ tiếp nhận. Trong chưa đầy hai giờ, sự cố lan rộng và ở thời điểm tệ nhất, 80% máy chủ cổng mạng rơi vào trạng thái không phản hồi. Một trục trặc riêng biệt cũng vô hiệu hóa các phân vùng khoanh vùng sự cố, khiến gián đoạn lan ra toàn cầu.

Do lỗi phần mềm đã tồn tại hơn ba tháng, việc hoàn tác (roll back) bản cập nhật theo cách thông thường không khả thi. Microsoft phải phát triển một bản vá mới để đưa nhánh mã về trạng thái ổn định trước đó, sau đó ngắt kết nối từng nhóm lớn máy chủ để cập nhật và khởi động lại dần. Ông Lamanna cho biết cả lỗi này lẫn bản vá đều không ảnh hưởng đến các bản triển khai Windows. Microsoft sẽ công bố báo cáo chính thức cuối cùng trong tuần này với thêm chi tiết kỹ thuật và giải pháp phòng ngừa tái diễn.