Microsoft sắp giúp Windows 11 vẫn mượt mà dù chỉ với RAM 8 GB

Microsoft vừa chính thức công bố kế hoạch giảm mức tiêu thụ dung lượng bộ nhớ của Windows 11 trên các dòng máy tính chỉ có RAM 8 GB. Động thái này nằm trong bài đăng cập nhật tiến độ chiến dịch sửa lỗi hệ điều hành được khởi động từ tháng 3. Công ty cam kết mang lại trải nghiệm nhanh và phản hồi tốt hơn trên các thiết bị người dùng sử dụng hàng ngày. Đây được xem là sự thừa nhận rõ ràng về cuộc khủng hoảng RAM đang gây nhức nhối trên thị trường.

Máy tính Windows 11 sắp có thể vận hành mượt mà hơn với RAM 8 GB ẢNH: PHONG ĐỖ

Microsoft sắp sửa lỗi Windows 11 ngốn bộ nhớ cho laptop RAM 8 GB

Khủng hoảng bộ nhớ đang ngăn cản người dùng nâng cấp phần cứng và buộc các hãng sản xuất laptop phải lùi bước. Thay vì tiến lên mốc 16 GB làm tiêu chuẩn, nhiều hãng phải quay lại sản xuất các dòng máy 8 GB để tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, danh sách cải tiến của Microsoft còn bao gồm việc làm cho quá trình cài đặt hệ điều hành nhanh hơn. Công cụ kiểm soát của phụ huynh và tính năng tương tác giọng nói cũng được nâng cấp mượt mà hơn.

Thực tế, cam kết tối ưu mức chiếm dụng RAM tối thiểu đã từng được Microsoft đề cập khi chiến dịch mới bắt đầu. Sự khẳng định lần này nhằm đảm bảo công việc đang tiến hành và sẽ hoàn thành trước khi năm nay kết thúc. Áp lực ngày càng lớn khi các hãng laptop gia tăng sản xuất dòng máy 8 GB nhằm cắt giảm chi phí. Sự xuất hiện của dòng MacBook giá rẻ cũng chứng minh macOS tối ưu tốt thế nào trên dung lượng 8 GB.

Giới công nghệ nhận định việc tối ưu hóa hiệu năng lẽ ra phải được Microsoft thực hiện ngay từ những ngày đầu. Phải đến khi đối mặt thảm họa RAM, làn sóng tẩy chay từ người dùng và đối thủ cạnh tranh, hãng mới hành động. Thực chất, Windows 11 được thiết kế để chạy với mức RAM tối thiểu chỉ 4 GB. Do đó, mức 8 GB lẽ ra không thể là một trở ngại kéo dài trong suốt thời gian qua.

Dù vậy, việc Microsoft lắng nghe và giải quyết hàng loạt vấn đề trên hệ điều hành vẫn nhận được sự đón nhận tích cực. Những nỗ lực cải thiện này hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm mượt mà hơn cho người dùng PC phổ thông. Kế hoạch tối ưu RAM dự kiến sẽ sớm đến tay người dùng trong các bản cập nhật sắp tới. Tuy nhiên, cộng đồng công nghệ cho rằng vẫn còn những thiếu sót mà Microsoft cần tiếp tục xử lý.