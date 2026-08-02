5 lý do khiến người dùng 'quay lưng' với Windows 11

Gần 5 năm sau ngày ra mắt, Windows 11 vẫn chưa đạt được thành công như kỳ vọng của Microsoft. Bất chấp sự tăng trưởng thị phần do Windows 10 ngừng hỗ trợ, nhiều người dùng vẫn quay lại hệ điều hành cũ hoặc chuyển sang Linux. Những nhược điểm tồn tại dai dẳng đang đẩy không ít người đến quyết định từ bỏ phiên bản này.

Windows 11 tồn tại nhiều nhược điểm khiến người dùng ngán ngẩm ẢNH: PHONG ĐỖ

1. Hiệu năng suy giảm trầm trọng trên các dòng laptop đời cũ

Windows 11 hoạt động chậm trên các laptop cũ có dung lượng RAM từ 4 đến 8 GB. Nguyên nhân xuất phát từ việc các tiến trình chạy ngầm chiếm dụng bộ nhớ cao hơn nhiều so với phiên bản trước. Mọi tác vụ từ khởi chạy ứng dụng đến mở File Explorer đều bị ảnh hưởng và giật lag.

Dù có thể tắt ứng dụng khởi động hay nâng cấp RAM, người dùng không còn muốn thực hiện các cách thủ công này. Sự vươn lên của các hệ điều hành nhẹ như Linux hay ChromeOS Flex đã tạo ra thách thức lớn. Nhiều người ghi nhận thiết bị chạy mượt mà hơn hẳn sau khi chuyển đổi sang các nền tảng thay thế.

2. Nạn phần mềm rác bloatware và giao diện ngày càng cồng kềnh

Windows 11 đi kèm quá nhiều phần mềm rác cài sẵn gây tốn tài nguyên hơn hẳn Linux hay macOS. Không chỉ Microsoft, các nhà sản xuất linh kiện cũng cài thêm vô số tiện ích bên thứ ba không cần thiết. Những chương trình này chiếm dụng bộ nhớ và tiêu tốn tài nguyên hệ thống chạy ngầm nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, toàn bộ giao diện người dùng cũng bị đánh giá là quá cồng kềnh và thiếu tối ưu. Menu tìm kiếm chứa nhiều ô không cần thiết, trong khi chức năng tìm kiếm lại thường xuyên bị lỗi. Việc thiếu đi trải nghiệm sạch sẽ ngay từ đầu đã khiến người dùng quay lưng với hệ điều hành.

3. Các bản cập nhật Windows 11 liên tục phát sinh sự cố

Cập nhật vốn được coi là yếu tố thiết yếu để cải thiện bảo mật và độ ổn định hệ thống. Tuy nhiên trên Windows 11, các bản cập nhật lại liên tục phát sinh lỗi nghiêm trọng sau khi cài đặt. Số lượng bản cập nhật lỗi gia tăng trong năm nay khiến sự thất vọng của công chúng đạt đỉnh điểm.

Các bản cập nhật của Windows 11 đôi lúc gây ra sự cố ẢNH: PHONG ĐỖ

Không ai muốn sử dụng một hệ điều hành thiếu ổn định và thường xuyên bắt người dùng tự sửa lỗi. Người dùng buộc phải chọn cách gỡ bản cập nhật hoặc chờ đợi vài ngày để xem xét tình hình. So với Windows 10 hay các nền tảng khác, sự thiếu dự báo này là lý do lớn để từ bỏ.

4. Ép buộc tích hợp AI gây ra cảm giác gượng ép và phiền phức

Sự bùng nổ của AI trên toàn cầu là không thể phủ nhận trong công việc lẫn đời sống cá nhân. Thế nhưng, việc tích hợp AI trên Windows 11 lại mang đến cảm giác gượng ép cho người dùng. Hàng loạt công cụ như Copilot, phím tắt AI hay tính năng Recall tranh cãi xuất hiện khắp nơi.

Nhiều ý kiến cho rằng Microsoft nên tập trung cải thiện hiệu năng và độ tin cậy thay vì nhồi nhét AI. Trước làn sóng phản đối, Microsoft được cho là đang giảm bớt các tính năng AI trên Windows. Động thái này nhằm kéo lại những người dùng từng từ bỏ hệ điều hành vì sự phiền phức của AI.

5. Mối lo ngại về thu thập dữ liệu và bắt buộc dùng tài khoản Microsoft

Vấn đề thu thập dữ liệu riêng tư trên Windows 11 từ lâu gặp phải sự phản đối gay gắt. Việc nâng cấp lên hệ điều hành mới khiến người dùng đối mặt với nguy cơ bị theo dõi thông tin nhiều hơn. Sự lo ngại này khiến những người coi trọng quyền riêng tư tìm kiếm các giải pháp an toàn hơn.

Yêu cầu bắt buộc đăng nhập tài khoản Microsoft khi thiết lập máy cũng gây ra sự bất mãn lớn. Việc tách biệt PC khỏi hệ sinh thái Microsoft hiện đã trở nên khó khăn hơn nhiều. Việc loại bỏ tính năng dùng tài khoản cục bộ dễ dàng là giọt nước tràn ly với nhiều người.