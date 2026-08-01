Microsoft tập trung cải thiện hiệu suất Windows 11

Trong những năm gần đây, Microsoft tích cực trình bày về cách trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ cách mạng hóa hệ điều hành Windows. Mới đây, CEO Satya Nadella đưa ra một cam kết mà nhiều người dùng Windows 11 có thể đồng tình: công ty sẽ tập trung vào việc cải thiện hiệu suất và chất lượng của hệ điều hành này.

Microsoft nỗ lực lấy lại niềm tin với người dùng trong bối cảnh thị trường PC đang sụt giảm ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Tại cuộc họp báo cáo thu nhập quý 4 năm tài chính 2026 của Microsoft (từ ngày 1.4 đến 30.6), Nadella cho biết công ty đang đầu tư để đảm bảo Windows trở thành nền tảng an toàn cho AI trên thiết bị, đồng thời nâng cao chất lượng tổng thể. Mặc dù chưa có thông tin cụ thể hay bản cập nhật lớn nào cho Windows 11, tuyên bố này phản ánh một cuộc đại tu đang diễn ra trong suốt năm 2026.

Microsoft đã bắt đầu giải quyết một số vấn đề mà người dùng gặp phải kể từ khi Windows 11 ra mắt. Công ty đang thử nghiệm việc đưa trở lại thanh tác vụ di động, cho phép người dùng đặt nó dọc theo phía trên hoặc hai bên màn hình. Họ cũng đang nỗ lực giảm mức tiêu thụ RAM, khắc phục lỗi rò rỉ bộ nhớ và tình trạng khởi động chậm. Các cải tiến khác bao gồm tăng tốc File Explorer và đơn giản hóa chức năng tìm kiếm của Windows.

Bản cập nhật đáng chú ý của Windows 11

Đặc biệt, bản cập nhật Low Latency Profile gần đây là một bước tiến quan trọng, tập trung vào việc cải thiện khả năng phản hồi của menu Start và giao diện dòng lệnh, thay vì chỉ thêm các tính năng mới. Đáng chú ý, Microsoft đã bắt đầu loại bỏ một số thành phần không cần thiết của Copilot, thương hiệu từng được công ty đầu tư nhiều công sức.

Sự chú trọng vào chất lượng diễn ra sau một năm đầy rắc rối với các bản cập nhật Windows. Bản cập nhật bắt buộc cho Windows 11 vào tháng 6 đã gây ra nhiều vấn đề như lỗi khởi động, thông báo khôi phục BitLocker và sự cố OneDrive. Để khắc phục, Microsoft đã phát hành bản cập nhật khẩn cấp vào tháng 7 cho các hệ thống của Dell bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo tài chính, lý do cho sự tập trung này là rõ ràng: doanh thu từ mảng máy tính cá nhân giảm 4% trong quý này, trong khi doanh thu từ Windows OEM và thiết bị giảm 7%. Tuy nhiên, lộ trình phát triển Windows 11 hiện tại trông khá hứa hẹn.