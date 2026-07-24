Microsoft siết chặt Windows lậu, chặn đứng kích hoạt KMS

Microsoft chuẩn bị tạo bước ngoặt mới trong chính sách bảo mật bằng việc bắt buộc áp dụng cơ chế xác thực dựa trên TPM cho quy trình kích hoạt bản quyền theo lô (KMS). Động thái này diễn ra trong bối cảnh gã khổng lồ công nghệ liên tục cải thiện an ninh hệ thống, từ việc đổi mới phương thức xác thực Entra ID cho đến cập nhật Windows bằng AI. Mô hình tin cậy dựa trên phần cứng mới với tên gọi KMS Hardware-Secured sẽ kiểm tra tính chính chủ của máy chủ trước khi cấp phép cho thiết bị.

Microsoft siết chặt việc kích hoạt KMS ẢNH: PHONG ĐỖ

Microsoft siết chặt việc kích hoạt KMS

Về bản chất, KMS là công nghệ cho phép các tổ chức lớn kích hoạt bản quyền đồng loạt cho hàng loạt máy tính thông qua một máy chủ nội bộ thay vì kết nối riêng lẻ về Microsoft. Nhờ việc bổ sung cơ chế xác thực TPM, hệ thống sẽ đảm bảo chỉ những máy chủ KMS an toàn và chạy trên phần cứng đáng tin cậy mới có thẩm quyền phát hành bản quyền. Thay đổi này được kỳ vọng sẽ chặn đứng các nguy cơ từ máy chủ KMS giả mạo hay bị sao chép vốn thường bị kẻ xấu lợi dụng.

Đóng vai trò là "gốc rễ tin cậy phần cứng", chip TPM giúp khởi tạo các khóa mã hóa để bảo vệ tính toàn vẹn cho toàn bộ nền tảng. Khi áp dụng mô hình mới, máy chủ KMS phải thực hiện xác thực định danh qua TPM với Microsoft trước khi được phép xử lý các yêu cầu kích hoạt từ client. Quy trình nghiêm ngặt này giúp xác nhận máy chủ không bị xâm nhập, mang lại môi trường kích hoạt an toàn tuyệt đối cho doanh nghiệp.

Ngay từ tháng 8.2026, Windows Server 2025 sẽ tích hợp các thông điệp kiểm tra mức độ sẵn sàng thông qua lệnh slmgr /dlv để hỗ trợ quản trị viên đánh giá thiết bị. Microsoft khẳng định cơ chế xác thực TPM sẽ là điều kiện bắt buộc trên phiên bản Windows Server LTSC tiếp theo (dự kiến là Windows Server 2028). Hãng cũng khuyến nghị các đơn vị nên rà soát lại hạ tầng ngay từ bây giờ, đồng thời cam kết sẽ sớm đưa ra hướng dẫn riêng cho các máy chủ KMS ảo hóa.