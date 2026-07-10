Microsoft giải mã 'ma trận' phức tạp các bản cập nhật Windows

Trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng phát triển phức tạp khi AI (trí tuệ nhân tạo) bị lợi dụng để khai thác lỗ hổng phần mềm, việc triển khai các bản vá Windows trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Để người dùng nắm rõ, Microsoft vừa chia sẻ một bài giải thích ngắn gọn phân biệt giữa các loại cập nhật cốt lõi do hãng cung cấp. Hiểu rõ các danh mục này sẽ giúp cá nhân cũng như doanh nghiệp chủ động giữ cho hệ thống máy tính luôn được an toàn và vận hành ổn định.

Microsoft giải mã các loại cập nhật trên Windows ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Microsoft vén màn bí mật về 3 loại cập nhật cốt lõi trên Windows

Đầu tiên là Patch Tuesday, được phát hành định kỳ vào thứ ba của tuần thứ hai mỗi tháng, với ví dụ gần đây là bản KB5094126 vào ngày 9.6. Bản cập nhật này cung cấp cả nội dung bảo mật lẫn phi bảo mật và mang tính chất tích lũy, nghĩa là cài bản mới nhất sẽ bao gồm toàn bộ nội dung của các phiên bản trước. Các quản trị viên CNTT có thể triển khai qua công cụ chuyên dụng hoặc dùng tính năng vá lỗi khẩn cấp (hotpatching) để áp dụng nhanh mà không cần khởi động lại máy.

Loại thứ hai là các bản cập nhật xem trước phi bảo mật tùy chọn, thường xuất hiện vào tuần thứ tư của mỗi tháng. Chúng đóng vai trò là bước đệm cho kỳ Patch Tuesday tiếp theo, giúp các quản trị viên CNTT thử nghiệm và xác thực hệ thống trước khi triển khai rộng rãi vào tháng sau. Với người dùng cá nhân sử dụng thiết bị không do doanh nghiệp quản lý, bản cập nhật này có thể chủ động cài đặt thủ công thông qua mục Settings > Windows Update > Advanced options > Optional updates.

Cuối cùng là các bản cập nhật ngoài kế hoạch (out-of-band - OOB), có đặc tính phát hành bất kỳ lúc nào để khắc phục ngay lập tức một sự cố nghiêm trọng hoặc rủi ro bảo mật khẩn cấp. Tương tự như hai loại trên, các bản cập nhật OOB cũng mang tính chất tích lũy với một số bản được khuyến nghị cài đặt bắt buộc, số khác ở dạng tùy chọn. Khách hàng doanh nghiệp có thể dễ dàng tận dụng các công cụ quản lý cập nhật thông thường của họ để cài đặt bản phát hành này.

Ngoài ra, Microsoft cũng triển khai các tính năng mới của Windows 11 theo giai đoạn thông qua các bản cập nhật hằng năm, hằng tháng và qua Microsoft Store. Hãng đã thúc giục các quản trị viên CNTT luôn giữ cho tổ chức của họ được cập nhật an toàn, đồng thời khuyến khích người dùng tham gia chương trình người dùng nội bộ Windows (WIP) nếu muốn trải nghiệm sớm tính năng mới. Việc duy trì tần suất cập nhật đều đặn chính là lá chắn vững chắc nhất trước các đòn tấn công mạng.