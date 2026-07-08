Windows 11 mắc lỗi lạ khiến ổ SSD bị 'nuốt' mất hàng trăm GB

Microsoft vừa chính thức xác nhận một sự cố trên Windows 11 có khả năng tự động chiếm dụng hơn 500 GB không gian lưu trữ của người dùng. Theo phát hiện từ trang Windows Latest, lỗi này bắt nguồn từ công cụ Capability Access Manager, một thành phần hệ thống có nhiệm vụ kiểm soát quyền ứng dụng đối với camera, micro và vị trí.

Windows 11 gặp lỗi lạ khiến ổ SSD bị 'nuốt' hàng trăm GB lưu trữ ẢNH: PHONG ĐỖ

Microsoft thừa nhận lỗi Windows 11 khiến không gian lưu trữ bị lấn chiếm

Cụ thể, nguyên nhân cốt lõi không nằm ở hệ thống cấp quyền mà do một tệp tin nhật ký ghi trước ẩn có tên là CapabilityAccessManager.db-wal liên tục phình to. Thông thường, loại tệp này sẽ tự động nén lại hoặc hợp nhất vào cơ sở dữ liệu chính sau quá trình sử dụng. Tuy nhiên, trên các máy tính dính lỗi, tệp tin ẩn này lại liên tục lấp đầy ổ SSD và giữ nguyên kích thước khổng lồ lên tới từ 70 GB, 200 GB cho đến hơn 500 GB như một số báo cáo trên mạng xã hội Reddit.

Để tự kiểm tra xem máy tính của mình có đang là nạn nhân hay không, người dùng có thể truy cập vào mục Settings > System > Storage rồi chọn tiếp Show more categories. Nếu phân mục tệp hệ thống (System files) đang hiển thị mức chiếm dụng bất thường lên đến hàng trăm GB, khả năng cao là thiết bị của bạn đã dính lỗi.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chạy một lệnh Robocopy đặc biệt trong cửa sổ Command Prompt với quyền Admin để kiểm tra chính xác dung lượng thực tế của tệp tin ẩn này (cụ thể: robocopy "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager" "%TEMP%\CAMCheck" /L /B /R:0 /W:0 /BYTES /NP). Nếu tệp chỉ nặng vài MB, hệ thống hiện vẫn ổn. Ngược lại, nếu dung lượng lên tới nhiều GB, hệ điều hành của bạn chắc chắn đã gặp lỗi.

Tệp CapabilityAccessManager.db-wal có dung lượng 'khủng' trên Windows 11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để giải quyết triệt để sự cố phiền toái nói trên, người dùng chỉ cần chủ động tìm và cài đặt bản cập nhật Windows 11 mang mã số KB5095093. Bản vá lỗi này hiện đã có sẵn trong phần cập nhật tùy chọn của hệ thống Windows Update, hoặc người dùng có thể chờ đợi đợt quét cập nhật Patch Tuesday định kỳ của tháng 7. Phía Microsoft dù đã xác nhận bản cập nhật này sẽ cải thiện việc sử dụng không gian đĩa cho tệp lỗi, nhưng họ vẫn chưa đưa ra lời giải thích công khai nào về nguyên nhân khiến tệp tin trên bị phình to vô tội vạ.