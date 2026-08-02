4 lý do khiến người dùng rời bỏ Microsoft Word để chuyển sang Google Docs

Microsoft Word từ lâu được xem là trình xử lý văn bản phổ biến và tốt nhất đối với người dùng Việt, điều này đến từ hệ thống tính năng mạnh mẽ từ cơ bản đến nâng cao cùng cộng đồng hỗ trợ lớn suốt nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Word sẽ tốt hơn Google Docs trong mọi tình huống thực tế.

Khi xét đến các khía cạnh như tính dễ tiếp cận, trải nghiệm ngoại tuyến miễn phí hay khả năng tương thích đám mây, Word bắt đầu lộ ra một vài điểm yếu lớn. Đối với người dùng phổ thông không cần bộ công cụ quá nâng cao, Google Docs đang trở thành một lựa chọn thay thế xứng tầm.

1. Giao diện Ribbon phức tạp với người mới

Microsoft Word sở hữu lịch sử phát triển lâu đời nên được tích hợp vô số tính năng và sắp xếp chúng trên thanh ngang Ribbon từ năm 2007. Cách thiết kế này vô tình tạo ra một đường cong học tập (Learning Curve) lớn, khiến những người mới bắt đầu cảm thấy lạ lẫm, choáng ngợp và kém trực quan.

Ngược lại, Google Docs sở hữu giao diện tinh giản với hệ thống menu hướng dẫn người dùng trực quan. Chẳng hạn, các tùy chọn định dạng chữ được đặt rõ ràng trong mục Format, thay vì nằm dưới tab 'Home' có tên gọi gây mơ hồ như trên Microsoft Word.



Giao diện Ribbon của Word (trái) và menu truyền thống của Docs ẢNH: PHONG ĐỖ

2. Khóa tính năng ngoại tuyến sau 'bức tường' thu phí

Khả năng làm việc ngoại tuyến (offline) là tính năng cốt lõi của Word nhưng lại bị khóa sau một 'bức tường' trả phí đắt đỏ trên máy tính. Người dùng buộc phải mua gói đăng ký Microsoft 365 định kỳ hoặc trả khoản phí mua đứt lên tới 179 USD (khoảng 4,7 triệu đồng) cho bộ Office 2024.

Trong khi đó, ứng dụng web Google Docs lại hoàn toàn miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân và cho phép làm việc ngoại tuyến. Chỉ cần cài đặt một lần tiện ích mở rộng trên Chrome hoặc Edge, bạn đã có thể thoải mái tạo, chỉnh sửa tài liệu mà không cần kết nối internet.

3. Quy trình đồng bộ đám mây phức tạp

Word vốn là ứng dụng ưu tiên ngoại tuyến nên nếu muốn sử dụng các tính năng tự động lưu hay làm việc cộng tác, bạn bắt buộc phải tải tệp lên OneDrive. Việc phải thực hiện thủ công cho từng tệp tin gây ra sự phiền toái và làm tăng nguy cơ mất dữ liệu khi chưa kịp tải lên.

Một tài liệu Word đang trong quá trình xử lý đám mây với OneDrive ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngược lại, Google Docs là ứng dụng ưu tiên đám mây nên mọi tài liệu tạo trực tuyến sẽ tự động đồng bộ hóa ngay lập tức. Người dùng Word nếu chưa tải tệp lên sẽ bị vô hiệu hóa lịch sử phiên bản và phải dựa vào tính năng khôi phục tài liệu hoạt động khá chập chờn.

4. Lỗ hổng định dạng giữa các phiên bản

Khi chia sẻ file tài liệu Word giữa các phiên bản khác nhau như Microsoft 365 và Office 2021, người dùng thường xuyên gặp lỗi định dạng, đặc biệt là font chữ. Rào cản này buộc bạn phải làm việc trong các ràng buộc nhất định hoặc phải xuất sang định dạng PDF khá phiền phức.

Ngược lại, vì là ứng dụng web nên tất cả người dùng Google Docs đều luôn chạy trên một phiên bản cập nhật đồng nhất giống nhau. Tuy nhiên, điểm lưu ý là khi tải tệp Google Docs dưới dạng đuôi .docx để mở bằng Word, hệ thống vẫn có thể phát sinh lỗi bảng biểu và hình ảnh.