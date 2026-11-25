Theo thông tin từ trang hỗ trợ của Microsoft, lỗi này khiến một hộp thoại trống xuất hiện khi người dùng mở các ứng dụng Office như Excel, Word, Outlook, PowerPoint, Access và OneNote, gây khó khăn trong việc sử dụng.

Ảnh chụp màn hình được chia sẻ trên Reddit mô tả sự cố mà họ gặp phải ẢNH: REDDIT

Hộp thoại lỗi nói trên được mô tả là một hình chữ nhật trống, không chứa văn bản hay nút bấm nào. Theo báo cáo, lỗi này được ghi nhận với nhiều người dùng Office.

Sau khi điều tra nguyên nhân, Microsoft đã phát hành bản cập nhật trong phiên bản Office 2611 (bản dựng 16.0.20625.20142) để khắc phục sự cố. Người dùng được khuyến nghị cập nhật Office lên phiên bản mới nhất để tránh gặp phải hộp thoại trống.

Hướng dẫn giải quyết sự cố từ Microsoft

Tuy nhiên, một vấn đề phát sinh là người dùng có thể không truy cập được vào các tùy chọn cập nhật trong ứng dụng Office để cài đặt bản vá. Để giải quyết vấn đề, Microsoft đã cung cấp hướng dẫn cập nhật Office thông qua dòng lệnh. Người dùng cần lưu lại công việc, đóng tất cả các ứng dụng Office, sau đó mở cửa sổ dòng lệnh Command Prompt dưới quyền quản trị viên và chạy lệnh sau:

"%programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\officec2rclient.exe" /update user updatetoversion=16.0.20625.20142

Trên diễn đàn Reddit, nhiều người dùng cũng đã báo cáo về việc gặp phải tình trạng tương tự, với màn hình trắng xuất hiện khi khởi động các ứng dụng Office, ngay cả trên những máy tính mới. Mặc dù Microsoft chưa chính thức xác nhận mối liên hệ giữa lỗi này và các báo cáo trên Reddit, nhưng các triệu chứng lại rất giống nhau. Một số người dùng trên diễn đàn đã xác nhận rằng việc áp dụng giải pháp dòng lệnh do Microsoft đề xuất đã giúp họ khắc phục vấn đề.

Hiện tại, Microsoft vẫn chưa giải thích nguyên nhân gây ra hộp thoại trống và cũng chưa chỉ rõ phiên bản Office nào trước đó bị ảnh hưởng. Ngoài ra, công ty cũng xác nhận bản vá lỗi Windows 11 được phát hành vào tháng này đã gây ra sự cố với việc cài đặt và khởi chạy ứng dụng, buộc công ty phải đưa ra giải pháp khắc phục.