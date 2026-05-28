MICS Summit 2026: Cập nhật xu hướng, mục tiêu mới trong phẫu thuật tim ít xâm lấn

Điểm nhấn của hội nghị là các ca mổ trình diễn trực tiếp, các phiên tranh biện chuyên môn và workshop mô phỏng kỹ thuật. Thông qua các phiên live case, người tham dự có thể theo dõi trực tiếp chiến lược tiếp cận, quy trình xử trí và thao tác kỹ thuật trong phẫu thuật tim ít xâm lấn. Trong khi đó, các workshop mô phỏng tạo điều kiện để bác sĩ trẻ thực hành trên mô hình trước khi áp dụng vào điều trị thực tế.

Hướng tới làm chủ và phát triển sâu phẫu thuật ít xâm lấn

Những năm gần đây, phẫu thuật tim ít xâm lấn đang trở thành xu hướng nổi bật trong ngoại khoa tim mạch hiện đại. Với đường mổ nhỏ kết hợp sự hỗ trợ của nội soi hoặc robot, phương pháp này giúp giảm đau, hạn chế mất máu, giảm sang chấn và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh, đồng thời vẫn bảo đảm hiệu quả điều trị tối ưu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết phẫu thuật tim mạch - lồng ngực là một trong những lĩnh vực được Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đầu tư phát triển trọng điểm nhiều năm qua. Việc triển khai thường quy các kỹ thuật phẫu thuật tim ít xâm lấn không chỉ giúp nâng cao năng lực điều trị mà còn tạo nền tảng cho công tác đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu.

Theo Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược (ĐHQG Hà Nội), Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực Việt Nam, phẫu thuật tim ít xâm lấn tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển sâu và bài bản hơn. Ông cũng đánh giá cao sự tham gia ngày càng đông của đội ngũ bác sĩ trẻ - lực lượng được xem là yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của chuyên ngành trong tương lai.

Tất cả vì mục tiêu nâng cao hiệu quả điều trị, an toàn cho người bệnh

Ở góc độ thực hành lâm sàng, Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM nhận định thách thức lớn nhất của phẫu thuật tim ít xâm lấn không chỉ nằm ở kỹ thuật mổ mà còn ở khả năng phối hợp đa chuyên khoa trong toàn bộ quá trình điều trị. Theo ông, các hội nghị chuyên sâu kết hợp mổ thị phạm trực tiếp và đào tạo mô phỏng sẽ giúp bác sĩ trẻ tiếp cận kỹ thuật mới an toàn, bài bản và chuẩn hóa hơn.

Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Định cho biết các hội nghị chuyên sâu kết hợp mổ thị phạm trực tiếp và đào tạo mô phỏng sẽ giúp bác sĩ trẻ tiếp cận kỹ thuật mới an toàn, bài bản và chuẩn hóa hơn

Hội nghị quy tụ nhiều chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch, tim mạch can thiệp, hồi sức phẫu thuật tim và hình ảnh tim mạch đến từ Việt Nam cùng các nước như Hy Lạp, Đức, Thụy Điển. Thông qua MICS Summit 2026, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tiếp tục thúc đẩy kết nối chuyên gia, cập nhật tiến bộ kỹ thuật và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch, hướng đến nâng cao hiệu quả điều trị và an toàn cho người bệnh.