Miền Bắc còn mưa lớn nhiều ngày, đề phòng giông lốc mạnh, lũ quét, sạt lở đất

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm qua 4.8 và sáng sớm nay 5.8, ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông.

Miền Bắc, Tây nguyên và miền Nam còn mưa lớn nhiều ngày, đề phòng giông lốc mạnh ĐÌNH HUY

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 4.8 đến 3 giờ ngày 5.8 có nơi trên 50 mm như: Mường Cang (Lai Châu) mưa 72,2 mm; Nậm Khao (Lai Châu) 70,6 mm; Phú Lộc (Phú Thọ) 97,5 mm; Khao Mang (Yên Bái) 75,6 mm; Thổ Tang (Vĩnh Phúc) 63,8 mm; Quảng Ninh 50,7 mm...

Hình thái thời tiết này đã kéo dài khoảng 1 tuần nay và còn tiếp diễn trong những ngày tới. Mưa lớn đã gây ra lũ quét và sạt lở đất, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Dự báo về tình hình mưa ở miền Bắc trong thời gian tới, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết miền Bắc xảy ra mưa to diện rộng nhiều ngày, đặc biệt là khu vực Tây Bắc xuất hiện điểm mưa rất to. Nguyên nhân chính là do hoạt động của rãnh áp thấp đi qua vịnh Bắc bộ, kết hợp với gió trên cao thổi độ ẩm liên tục vào khu vực phía tây.

Theo ông Tuấn, trong những ngày tới, rãnh áp thấp vẫn hoạt động và còn mạnh lên ở khu vực biên giới phía đông bắc Việt Nam, sẽ duy trì từ ngày 5 - 7.8; đến ngày 8.8, rãnh áp thấp sẽ di chuyển sang phía tây.

"Từ nay đến hết ngày 8.8, miền Bắc tiếp tục xảy ra mưa lớn diện rộng, vùng chịu ảnh hưởng chính là Tây Bắc bộ và các tỉnh biên giới phía bắc. Chúng tôi đánh giá sẽ xảy ra mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Ngoài ra, còn có thể xảy ra giông lốc và gió giật mạnh", ông Tuấn nói.

Thông tin về tình hình mưa ở Tây nguyên và Nam bộ trong tháng 8, ông Tuấn cho biết, thời gian này, gió mùa tây nam ở phía nam nhiều khả năng gây ra nhiều ngày có mưa rào và giông ở 2 khu vực trên; có nơi, có ngày xuất hiện mưa giông mạnh kèm mưa lớn, mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối.

"Tổng lượng mưa tại khu vực Tây nguyên và Nam bộ phổ biến ở xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ tháng 8", ông Tuấn nói thêm.