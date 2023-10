Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có nhận định về thời tiết trên cả nước từ ngày 14 - 20.10.

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh vào tuần tới ĐÌNH HUY

Theo đó, tại miền Bắc, từ ngày 14 - 16.10, trời ít mưa, ngày nắng; riêng khu vực phía tây Bắc bộ ngày 14 - 15.10 có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Từ ngày 17 - 20.10, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc có mưa rào và giông, riêng khu vực đồng bằng trung du và ven biển có mưa vừa, có nơi mưa to. Đêm và sáng trời lạnh.

Tại Hà Nội, nền nhiệt độ giảm từ 3 - 4 độ C trong các ngày 18 - 21.10. Đáng chú ý, mức nhiệt cao nhất được dự báo trong ngày 18.10 là 25 độ C, giảm 4 độ C so với ngày 17.10.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến tháng 11, miền Bắc sẽ đón thêm các đợt không khí lạnh gia tăng về cường độ.

Tại miền Trung, từ ngày 14 - 16.10, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và giông; các khu vực còn lại ít mưa. Từ ngày 17 - 20.10, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to; từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 14 - 20.10, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi xuất hiện đợt lũ kéo dài, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Khu vực Tây nguyên và Nam bộ từ ngày 14 - 20.10 chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, có nơi có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.