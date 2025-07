Miền Bắc nắng nóng đến tháng 8, Hà Nội nóng trên 37 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay 28.7, các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An bắt đầu bước vào đợt nắng nóng sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới.

Miền Bắc nắng nóng đến đầu tháng 8 ẢNH: TUẤN MINH

Trong ngày 27.7, miền Bắc ghi nhận có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất tại Bắc Mê (Tuyên Quang) là 39 độ C; tại Chợ Rã (Thái Nguyên) là 36,8 độ C; tại Sơn Động (Bắc Ninh) là 37,3 độ C.

Dự báo thời tiết từ ngày 28 - 29.7, các tỉnh miền Bắc (trừ Lai Châu, Điện Biên) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ ngày 29.7, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Miền Trung nắng nóng kéo dài nhiều ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như: bê tông, đường nhựa...

Dự báo thời tiết nắng nóng ở miền Bắc có khả năng kéo dài đến khoảng 1.8. Nắng nóng ở miền Trung có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm giảm nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở các khu dân cư, do nhu cầu sử dụng điện tăng và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, thời tiết nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.