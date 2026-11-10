Dự báo thời tiết ngày 10.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đi sâu vào miền Trung đã gây ra những trận mưa lớn dồn dập tại nhiều tỉnh, thành phố.

Nhà dân ở xã Nông Cống (Thanh Hóa), khu vực ven sông Yên bị ngập trong ngày 9.11 ẢNH: L.DƯƠNG

Sáng sớm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến hết khu vực Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ. Ở miền Bắc, nhiệt độ lúc 1 giờ sáng nay phổ biến từ 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, TP.Huế trời lạnh.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc phổ biến từ 14 - 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến từ 15 - 18 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng và thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay, từ Hà Tĩnh đến TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to và giông.

Miền Bắc rét 12 độ C, 7 tỉnh miền Trung mưa lớn dồn dập

Lượng mưa đo từ 19 giờ ngày 9.11 đến 3 giờ sáng nay 10.11 nhiều nơi trên 200 mm như các trạm: Hoành Sơn (Hà Tĩnh) là 249,4 mm; Hướng Sơn (Quảng Trị) là 220,6 mm; Thôn 10, xã Ea Mđoal (Đắk Lắk) là 221,6 mm. Đặc biệt, tại Hương Phú (TP.Huế) ghi nhận lượng mưa lớn nhất lên tới 567,6 mm.

Sáng nay, khu vực Hà Tĩnh và phía bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng, TP.Huế và các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai từ hôm nay đến đêm mai 11.10 tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 150 - 280 mm, có nơi mưa rất lớn trên 450 mm.

Khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, phía đông tỉnh Đắk Lắk có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 80 - 160 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm. Tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 150 mm.