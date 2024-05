Miền Bắc sắp đón 2 đợt nắng nóng trong tháng 5

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình khô hạn tại khu vực Tây nguyên đang diễn ra gay gắt, nhiều hồ chứa nhỏ đã cạn nước ảnh hưởng lớn đến cây trồng như cà phê, hồ tiêu.

Trên địa bàn các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng có khoảng 2.992 ha bị ảnh hưởng (trong đó có 1.885 ha lúa, 1.103 ha cây lâu năm, 4 ha cây hàng năm).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, El Nino đang suy yếu và chuyển sang trạng thái trung tính, từ tháng 7 - 9.2024 có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina. Cùng với sự biến chuyển của hiện tượng ENSO, năm nay thiên tai sẽ có nhiều bất thường. Trong đó, khu vực Bắc bộ, Trung bộ nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Khu vực miền Bắc từ ngày 12 - 31.5 có khả năng xuất hiện 2 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Đợt 1 từ ngày 12 - 19.5 và đợt 2 từ 27 - 31.5. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C ở phía đông; 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C ở các tỉnh phía tây. Độ ẩm thấp nhất 45 - 55%.

Nắng nóng ở Bắc bộ còn tiếp diễn đến tháng 7.2024. Dự báo số đợt nắng nóng từ nay đến hết mùa hè ở khu vực Tây Bắc khoảng 4 - 5 đợt, khu vực Đông Bắc 3 - 4 đợt, đồng bằng Bắc bộ 6 - 8 đợt. Nhiệt độ cao nhất trong các đợt nắng nóng tại Bắc bộ phổ biến từ 37 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức cao đến rất cao trong tháng 5 và tháng 6. Tháng 7 bắt đầu mưa nhiều, nguy cơ cháy rừng sẽ giảm dần.

Khu vực Trung bộ từ ngày 11 - 31.5 khả năng xuất hiện 2 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng; đợt 1 từ ngày 11 - 21.5; đợt 2 từ 25 - 31.5 và có khả năng còn kéo dài sang đầu tháng 6. Nhiệt độ phổ biến từ 36 - 39 độ C, khu vực vùng núi phía tây 39 - 41 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm thấp nhất từ 35 - 45%.

Nắng nóng ở Trung bộ sẽ kéo dài đến tháng 8.2024. Dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có khả năng xuất hiện từ 7 - 9 đợt nắng nóng, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 4 - 6 đợt. Mùa hè ở Trung bộ thường gắn liền hiệu ứng phơn, không mưa, độ ẩm rất thấp nên nguy cơ cháy rừng trong giai đoạn này ở mức cao đến rất cao.