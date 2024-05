Tháng 4.2024 nắng nóng nhất trong 44 năm

Tháng 4 nắng nóng nhất trong 44 năm qua

Theo thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ trung bình tháng 1 - 3.2024 tại các khu vực trên cả nước đều cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5 - 1,5 độ C.

Trong tháng 4, Bắc bộ, Bắc Trung bộ có nhiệt độ cao từ 3,1 - 3,6 độ so với TBNN, các khu vực khác cao hơn từ 1,6 - 2,4 độ C so với TBNN.

Xét trên toàn quốc, nhiệt độ trung bình tháng 4.2024 đạt 28 độ C, vượt giá trị lịch sử cũ là 27,1 (4.2019) trở thành tháng 4 nóng nhất ở Việt Nam, tính từ năm 1980.

Cũng trong tháng 4, 110/186 trạm quan trắc trên cả nước đã ghi nhận giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử (GTLS) cùng thời kỳ. Trong đó, có đến 44 trạm vượt giá trị lịch sử năm. Đặc biệt, tại Đông Hà (Quảng Trị) nhiệt độ lúc 14 giờ 58 ngày 28.4 đo được là 44 độ C, đây là giá trị cao nhất từ năm 1976 đến nay tại Quảng Trị, chỉ kém 0,2 độ C so với giá trị nhiệt độ cao nhất từng xảy ra ở Việt Nam là 44,2 độ C ở Tương Dương, Nghệ An.

Ngoài ra, có tới 50/63 tỉnh/thành phố ghi nhận nhiệt độ kỷ lục của tháng 4. Trong đó có 29 tỉnh/thành phố ghi nhận nhiệt độ kỷ lục của năm.

El Nino khiến nắng nóng gay gắt hơn

Cơ quan khí tượng đánh giá, năm 2024 nắng nóng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn, gay gắt hơn so với TBNN cùng thời kỳ. Trong đó, khu vực Đông Nam bộ xuất hiện nắng nóng từ đầu năm 2024, khu vực Tây Bắc của Bắc bộ xuất hiện từ cuối tháng 3, Đông Bắc bộ và Tây nguyên từ đầu tháng 4, Trung bộ từ cuối tháng 3.

Số ngày nắng nóng ở nhiều khu vực trên cả nước trong tháng 2 - 3.2024 nhiều hơn TBNN từ 7 - 8 ngày. Đặc biệt, trong tháng 4, ngoại trừ khu vực Đông Bắc bộ có khoảng 5 ngày nắng nóng, các khu vực khác có 12 - 20 ngày nắng nóng, riêng Đông Nam bộ có 28 ngày, cao hơn từ 10 - 17 ngày so với TBNN cùng thời kỳ.

Khu vực Tây Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa - Phú Yên đã xuất hiện 3 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt 1 - 4.4, 12 - 17.4 và 19 - 30.4. Trong đó, từ ngày 26 - 30.4 nắng nóng xuất hiện toàn bộ Bắc bộ và Trung bộ, riêng các tỉnh Tây Bắc và từ Thanh Hóa - Phú Yên có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 39 - 42 độ C, riêng Trung bộ có nơi trên 43 độ C.

"Do tác động của hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu nên tình trạng nắng nóng gay gắt trong tháng 3 và tháng 4 không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Nhiệt độ cao kỷ lục đã được ghi nhận. Tại Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia có nhiệt độ 46 độ C; Myanmar 48,2 độ C; Trung Quốc 43,4 độ C. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở châu Phi, với nhiệt độ lên đến 48,5 độ C.