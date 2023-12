Miền Bắc sắp rét đậm, rét hại nhất từ đầu mùa đông, có nơi dưới 3 độ C

Ngày 11.12, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết ngày 16.12, có một bộ phận không khí lạnh mạnh từ phía bắc di chuyển xuống nước ta.

Miền Bắc đón rét đậm, rét hại nhất từ đầu mùa đông, có nơi dưới 3 độ C A.H

Từ đêm 16.12, các tỉnh miền Bắc, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng với nhiệt độ thấp nhất dưới 10 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C.

"Đây là đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất ở khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ tính từ đầu mùa đông năm nay", ông Hưởng nói.

Theo ông Hưởng, đợt không khí lạnh này có cường độ mạnh, sẽ gây ra đợt mưa vừa, mưa to ở Trung bộ. Ngoài rét ở miền Bắc và mưa ở miền Trung, đợt không khí lạnh này cũng gây ra một đợt gió mạnh trên Biển Đông.

"Từ ngày 16.12, khu vực vịnh Bắc bộ sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7. Khu vực bắc, giữa Biển Đông sẽ có gió cấp 6 - cấp 7, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh", ông Hưởng nói.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết nhận định, sau đợt không khí lạnh ngày 16.12, ngày 18 - 19.12, miền Bắc tiếp tục bị ảnh hưởng bởi một đợt không khí lạnh mạnh nữa. Khu vực miền Bắc ít mây về đêm và sáng, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá và sương muối.

"Hiện tượng này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng, chăm sóc, chăn thả gia súc, gia cầm", ông Hưởng cảnh báo.

Hiện nay 11.12, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông kết hợp với hội tụ gió trên mức 1.500 m nên từ đêm 11 - 12.12, ở khu vực vùng núi Bắc bộ có mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm. Từ đêm 12.12, mưa giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.