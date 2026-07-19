Miền Bắc tiếp tục mưa lớn trên 200 mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và hôm nay 19.7, khu vực vùng núi miền Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18.7 -15 giờ ngày 19.7 có nơi trên 90 mm như các trạm: Thượng Sơn (Tuyên Quang) 140,8 mm, Vĩnh Quang 1 (Cao Bằng) 93 mm, Mường Lai (Lào Cai) 92,2 mm…

Miền Bắc tiếp tục mưa trên 200 mm ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo, từ chiều tối 19.7 - đêm 20.7, khu vực vùng núi, trung du miền Bắc và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100 mm/3 giờ).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 19.7, các khu vực khác ở miền Bắc có mưa rào và giông với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 60 mm. Từ ngày 21.7, mưa lớn giảm dần.

Trong khi miền Bắc mưa lớn thì miền Trung lại có nắng gắt. Trong ngày 19.7, nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại các khu vực miền Trung có nơi trên 38 - 39 độ như các trạm: Đà Nẵng 38,5 độ C, Tam Kỳ (Quảng Ngãi) 39,4 độ C, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,7 độ C…

Dự báo, từ ngày 20 - 21.7, khu vực từ phía nam tỉnh Nghệ An - Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Từ ngày 22.7 nắng nóng ở Trung bộ có khả năng dịu dần.

Ngoài ra, theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ ngày 19 - 20.7, trên các sông ở khu vực miền Bắc tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ từ 2 - 4 m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ lên mức báo động (BĐ) 1 - BĐ2, có sông trên BĐ2; thượng lưu các sông Thao, sông Lô, hệ thống sông Thái Bình dao động ở trên mức BĐ1. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực miền Bắc.