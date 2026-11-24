Ngày 24.11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, hàng nghìn người dân và du khách từ nhiều nơi đổ về Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (TP.Quảng Ninh) để tham quan, chiêm bái, cầu an.

Hàng người lên đỉnh chùa Đồng cầu an nhân Ngày Văn hóa Việt Nam ẢNH: N.T

Ngay từ sáng sớm, khu vực ga cáp treo Yên Tử đã đông kín người. Du khách nối thành hàng dài chờ lên núi. Dù đơn vị vận hành huy động 100% nhân lực phục vụ, nhưng do lượng khách tập trung cùng thời điểm quá đông, khiến nhiều khu vực nhà ga liên tục bị ùn ứ.

Tại đỉnh chùa Đồng, sương mù bao phủ, dòng người vẫn không ngừng đổ về. Khu vực sân đá và lối lên chùa chật kín du khách. Nhiều người phải nhích từng bước giữa đám đông để tới khu vực chiêm bái.

Lực lượng chức năng có mặt tại các vị trí tập trung đông người để hướng dẫn di chuyển, phân luồng, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho du khách.

Từ sáng sớm hàng nghìn người xếp hàng chờ đi cáp treo lên đỉnh thiêng Yên Tử

ẢNH: N.T

Theo đại diện Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, đơn vị vận hành hệ thống cáp treo Yên Tử, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, doanh nghiệp miễn phí toàn bộ dịch vụ cáp treo trong ngày, tạo điều kiện cho người dân và du khách tham quan di tích.

Hiện Yên Tử có 2 hệ thống cáp treo phục vụ khách hành hương. Giá vé khứ hồi sử dụng cả 2 hệ thống, theo hành trình Giải Oan - chùa Hoa Yên - chùa Đồng, là 390.000 đồng/người; vé khứ hồi một hệ thống từ Giải Oan đến chùa Hoa Yên có giá 320.000 đồng/người.

Như vậy, trong ngày 24.11, du khách sử dụng cả 2 hệ thống cáp treo được miễn khoản tiền vé thông thường lên tới 390.000 đồng/người.

Việc miễn phí cáp treo diễn ra trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại P.Yên Tử, với nhiều chương trình văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức từ giữa tháng 11 đến cuối năm 2026.

Đáng chú ý, ngày 6.12 tới, địa phương dự kiến tổ chức chương trình "Bình minh trên đỉnh chùa Đồng", với nghi thức chào cờ, hát Quốc ca lúc 6 giờ 30 phút trên đỉnh Yên Tử và khu vực tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Chương trình hướng tới kỷ niệm 718 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308 - 2026), đồng thời quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Hàng nghìn người đổ về Yên Tử, xếp hàng trật tự để lên cáp treo ẢNH: N.T

Lượng khách tăng đột biến, dòng người đông đúc nhưng ai cũng vui vẻ xếp hàng trật tự ẢNH: N,T

Du khách vui vẻ chụp ảnh check-in trên đỉnh Yên Tử ngày Văn hóa Việt Nam ẢNH: N.T