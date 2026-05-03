Yên Tử cán mốc 1 triệu khách

Ngày 3.5, theo thống kê từ Ban quản lý di sản thiên thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, khu di tích, danh thắng Yên Tử đã chính thức cán mốc 1.000.647 lượt khách kể từ đầu năm 2026.

Quần thể khu di tích và danh thắng Yên Tử ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Riêng trong ngày 3.5, khu di tích Yên Tử đón 4.658 lượt khách, trong đó có 2.517 khách hành hương, tham quan tuyến núi Yên Tử; 2.141 khách tham quan các chùa tuyến ngoài và Trung tâm văn hóa Trúc Lâm.

Lũy kế từ ngày 1.1 đến 3.5.2026, tổng lượng khách đạt 1.000.647 lượt, gồm 655.010 khách lên núi và 345.637 khách tham quan các điểm tuyến ngoài. So với cùng kỳ năm 2025 (448.877 lượt), lượng khách tăng tới 123%, tương đương hơn gấp đôi.

Đông đảo du khách đến Yên Tử ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo đánh giá của ngành du lịch Quảng Ninh, kết quả này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Yên Tử, đặc biệt sau khi quần thể được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Danh hiệu này không chỉ nâng tầm giá trị lịch sử - văn hóa - tâm linh, mà còn tạo cú hích mạnh mẽ thu hút du khách trong và ngoài nước.

Chùa Đồng trên non thiêng Yên Tử ẢNH: MINH ĐỨC

Bên cạnh yếu tố thương hiệu di sản, việc nâng cấp hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và cải thiện chất lượng dịch vụ cũng góp phần giữ chân du khách, kéo dài thời gian lưu trú.

Các tuyến tham quan được tổ chức bài bản, kết nối giữa hành hương, trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng sinh thái.

Sau tết, những cây mai Yên Tử trăm tuổi nở bung rực rỡ ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Trong bối cảnh du lịch tâm linh kết hợp trải nghiệm đang trở thành xu hướng, Yên Tử tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến tiêu biểu của Việt Nam, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của ngành du lịch Quảng Ninh năm 2026.

Đầu năm 2026, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết 101/2026/NQ-HĐND, miễn 100% vé tham quan danh lam thắng cảnh Yên Tử từ năm 2026 đến hết năm 2028; miễn phí trông giữ phương tiện tại bến xe Hạ Kiệu đến hết năm 2026; mua bảo hiểm miễn phí cho du khách và triển khai hệ thống AI nhận diện tự động.