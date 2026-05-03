Du lịch

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Du lịch Quảng Ninh thu nghìn tỉ, biển đảo đông nghẹt khách

Lã Nghĩa Hiếu
03/05/2026 17:03 GMT+7

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, du lịch Quảng Ninh bùng nổ khi du khách đổ xô đến biển đảo, khu vui chơi. Nhiều điểm đến như vịnh Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái luôn trong tình trạng đông kín người.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh, dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, lĩnh vực du lịch, giải trí của địa phương tăng trưởng mạnh khi lượng du khách tăng đột biến. Chỉ riêng ngày 3.5, toàn tỉnh đón khoảng 100.000 lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm hơn 91.000 lượt, khách quốc tế khoảng 9.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt 310 tỉ đồng.

Phố đêm VUI-FEST tại Bãi Cháy luôn đông nghịt người dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Lũy kế 4 ngày nghỉ lễ, du lịch Quảng Ninh ước đón tới 910.000 lượt khách, mang về doanh thu khoảng 2.820 tỉ đồng. 

Nếu tính cả kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương trước đó, tổng lượng khách đạt hơn 1,34 triệu lượt, cho thấy sức hút mạnh mẽ của điểm đến này trong dịp cao điểm.

Mỗi ngày vịnh Hạ Long đón hàng nghìn lượt khách tham quan

Tại nhiều khu du lịch trọng điểm, cảnh tượng đông đúc diễn ra xuyên suốt từ sáng đến tối. Vịnh Hạ Long đón khoảng 12.000 lượt khách riêng trong ngày 3.5 và hơn 70.000 lượt trong 4 ngày nghỉ lễ. Công viên Sun World Hạ Long ghi nhận 5.000 lượt khách/ngày, trong khi Vân Đồn trở thành "điểm nóng" với 19.000 lượt khách chỉ trong một ngày.

Không chỉ các điểm du lịch biển, các khu di tích, văn hóa cũng hút khách mạnh. Di sản thế giới Yên Tử đón khoảng 5.000 lượt khách trong ngày, Bảo tàng Quảng Ninh hơn 4.000 lượt, khu di tích Bạch Đằng và Nhà Trần cũng tấp nập du khách tham quan, chiêm bái.

Kinh tế đêm lên ngôi

Đáng chú ý, du lịch Quảng Ninh dịp 30.4 - 1.5 không chỉ sôi động ban ngày mà còn "bùng nổ" về đêm. Các không gian như chợ đêm, phố ẩm thực, show nhạc nước, trình diễn ánh sáng, lễ hội đường phố… hoạt động liên tục, tạo nên bức tranh du lịch đa sắc màu, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Tour du lịch buổi tối trên vịnh Hạ Long hút khách

Điểm nhấn lớn nhất là Carnaval Hạ Long 2026 với chủ đề "Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới", thu hút khoảng 80.000 khán giả. Sự kiện kết hợp nghệ thuật, diễu hành và trình diễn ánh sáng trên vịnh đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh, góp phần đưa du lịch Quảng Ninh trở thành tâm điểm trong dịp lễ.

Trước lượng khách tăng cao, các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai phương án phân luồng giao thông, kiểm soát giá vé, đảm bảo an toàn đường thủy và đường bộ. Nhờ đó, hoạt động du lịch diễn ra thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài hay mất an ninh trật tự.

Sự "bùng nổ" của du lịch Quảng Ninh trong dịp 30.4 - 1.5 cho thấy hiệu quả từ chiến lược phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, kết hợp sự kiện quy mô lớn và dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp. Đây cũng là tín hiệu tích cực để Quảng Ninh hướng tới mục tiêu đón 22 triệu lượt khách trong năm 2026, khẳng định vị thế là trung tâm du lịch hàng đầu miền Bắc.

Dịp lễ 30.4 - 1.5: Chèo kayak, lách qua hang đá khám phá vịnh Hạ Long

Dịp 30.4 - 1.5, du khách đổ xô đến vịnh Hạ Long để chèo kayak. Đặc biệt, tại hang Luồn, du khách thích thú trải nghiệm len qua hang đá, ngắm vịnh và tương tác với đàn khỉ vàng giữa không gian di sản kỳ vĩ.

