Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 30.10, đồng bằng Bắc bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa - Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, Khánh Hòa, khu vực Nam bộ có mưa giông, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29.10 đến 8 giờ ngày 30.10 có nơi trên 80 mm như các trạm: Đầm Hà (Quảng Ninh) 179 mm, Hồ Mạc Khê (Hà Tĩnh) 87,4 mm, Sơn Nham (Quảng Ngãi) 85,2 mm, Hòa Thịnh (Đắk Lắk) 94 mm, Hồ Long Mỹ (Gia Lai) 87,6 mm, Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 83,6 mm…

Miền Trung đón đợt mưa mới 4 ngày ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự báo, ngày 30.10, tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, các tỉnh thành từ Thanh Hóa - Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, Khánh Hòa, khu vực Nam bộ và Lâm Đồng tiếp tục mưa giông với lượng mưa phổ biến 15 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm.

Từ đêm 30.10, mưa ở những khu vực trên có xu hướng giảm. Trong mưa giông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Trung đón đợt mưa mới 4 ngày

Trong khi đó, ở vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Gia Lai - Cà Mau, từ Cà Mau - An Giang và vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông.

Dự báo ngày và đêm 30.10, ở vịnh Bắc bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị - Cà Mau, từ Cà Mau - An Giang và vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác.

Trong mưa giông, có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2 m.

Dự báo xa hơn về thời tiết trong thời gian tới, cơ quan khí tượng cho hay, phía tây Bắc bộ và khu vực Việt Bắc khoảng đêm 1 - 2.11 và đêm 5 - 6.11 có mưa rào và giông rải rác. Khu vực từ Thanh Hóa - Huế và phía bắc duyên hải Nam Trung bộ từ ngày 3 - 6.11 có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.