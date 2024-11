Miền Trung mưa trên 500 mm trong 2 ngày tới, cảnh báo lũ báo động 3

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay (5.11), ở khu vực miền Trung có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 4.11 đến 7 giờ ngày 5.11 có nơi trên 200 mm như: Đồng Tâm (Quảng Bình) 264,2 mm, Chi cục Thủy lợi (Đà Nẵng) 229,2 mm, Lộc Tiến (Thừa Thiên - Huế) 224,2 mm…

TP.Đà Nẵng đang mưa rất lớn ẢNH: HUY ĐẠT

Dự báo, từ ngày 5 - 6.11, khu vực từ Hà Tĩnh - Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 70 - 150 mm, có nơi trên 300 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100 mm/3 giờ).

Từ sáng ngày 6 đến sáng 7.11 khu vực từ Quảng Trị - Phú Yên có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40 - 80 mm, có nơi trên 200 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100 mm/6 giờ).

Ngày và đêm 7.11, ở khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm; khu vực từ Đà Nẵng - Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 200 mm.

Từ ngày 8.11, mưa lớn ở các tỉnh miền Trung có xu hướng giảm dần.

Bão Yinxing ở ngoài khơi Philippines, có thể vào Biển Đông

Ngoài ra, ngày và đêm 5.11 ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, có nơi trên 60 mm (thời gian mưa ở Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ tập trung vào chiều và tối).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1, riêng khu vực từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi cấp 2. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, hiện nay, mực nước trên các sông ở Quảng Bình, sông Bồ (Thừa Thiên - Huế) đang dao động ở trên mức báo động (BĐ)1; các sông khác từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi có dao động.

Ông Dũng cho hay, từ nay đến ngày 9.11, trên các sông từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Bình lên mức BĐ2 - BĐ3; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), các sông từ Quảng Trị - Quảng Ngãi lên mức BĐ1 - BĐ2 và trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các đô thị, vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi.