Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc
Chuyện tử tế

Miệt mài làm đẹp đường giao thông nông thôn

Duy Tân
Duy Tân
08/10/2025 08:24 GMT+7

Hơn 15 năm qua, ông Trương Văn Hồng (tên thường gọi là Bảy Hồng, 75 tuổi, ngụ ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Ái, TP.Cần Thơ - trước đây là xã Nhơn Ái, H.Phong Điền, Cần Thơ) vừa gắn bó với nghề sửa xe, vừa âm thầm làm đẹp đường quê.

TỪ NHỮNG SÁNG CHẾ NHỎ

Ông Hồng kể thời trẻ, ông làm công nhân nhà máy xay xát lúa gạo suốt 30 năm. Khi lập gia đình và lần lượt có 7 người con, công việc này đã giúp vợ chồng ông nuôi con ăn học, trưởng thành. Về sau, ông chuyển sang nghề sửa xe và quen thuộc với các vật liệu như ống sắt, bánh xe, thùng phi… Tận dụng vật liệu, từ năm 2010, ông sáng chế ra nhiều dụng cụ hữu ích để làm đẹp đường quê.

Miệt mài làm đẹp đường giao thông nông thôn - Ảnh 1.

Chiếc xe tưới nước cho cây cảnh ở đường quê do ông Hồng tự chế

Ảnh: DUY TÂN

Nổi bật là chiếc xe gắn thùng phi chứa nước để tưới cây dọc đường làng, thay thế việc phải gánh từng thùng nặng nhọc. Không dừng lại ở đó, ông còn chế tạo chiếc xe đạp phun thuốc, hỗ trợ bà con phòng trừ sâu bệnh cho hàng cây xanh ven đường. Tổng chi phí cho 2 sáng chế này là gần 10 triệu đồng, nhưng hiệu quả mang lại vượt xa giá trị tiền bạc, giúp tiết kiệm công sức, rút ngắn thời gian và tăng hiệu quả chăm sóc cây.

Miệt mài làm đẹp đường quê: Ông Bảy Hồng và NHỮNG sáng chế đầy tâm huyết - Ảnh 1.

Từ nghề sửa xe đạp, ông Hồng sáng chế nhiều vật dụng làm đẹp đường quê

ẢNH: DUY TÂN

Công việc thường nhật của ông Hồng bắt đầu từ 4 giờ 30 sáng. Hành trang quen thuộc là chổi dừa, sọt rác, kéo, nón lá và khẩu trang. Vừa đi bộ tập thể dục, ông vừa quét dọn, nhổ cỏ, cắt tỉa cây xanh dọc tuyến đường dân sinh dài gần 3 km. Lá cây, chai nhựa, túi ni lông… đều được ông phân loại, mang về xử lý theo cách thân thiện với môi trường. Ngoài ra, ông còn trồng thêm hoa và cây xanh ở những khu đất trống, làm cho đường quê thêm khang trang, rực rỡ sắc màu.

Những cây xanh lởm chởm, mất mỹ quan được ông cẩn thận bón phân, cắt tỉa. Kinh phí phân, thuốc được chính quyền địa phương hỗ trợ, còn ông góp công chăm sóc. "Thấy đường sạch, cây xanh tốt tươi, bà con đi lại thoải mái là tôi vui rồi. Coi như góp chút công sức cho quê hương", ông Bảy Hồng tâm sự.

ĐƯỢC BÀ CON THƯƠNG QUÝ

Những việc làm bền bỉ của ông Hồng khiến ai đi ngang qua cũng thấy ấm lòng. Người dân địa phương thường bày tỏ sự trân trọng bằng việc mời ông ly cà phê, gửi tặng cái bánh quê mỗi sáng.

Miệt mài làm đẹp đường quê: Ông Bảy Hồng và NHỮNG sáng chế đầy tâm huyết - Ảnh 2.

Chiếc xe xích lô cũ được ông Hồng cải tạo thành xe phun thuốc trừ sâu để chăm sóc tuyến đường quê dài gần 3 km

Bà Trương Thanh (50 tuổi, ngụ ấp Nhơn Phú) xúc động chia sẻ: "Đi trên con đường luôn thoáng đẹp, tôi thật sự biết ơn và nể phục ông Bảy. Tuổi xế chiều, ông vẫn âm thầm góp sức làm đẹp quê hương, đó là tấm gương sống đẹp cho thế hệ trẻ noi theo". Ông Hòa Phú (62 tuổi, ngụ ấp Nhơn Phú) cũng bày tỏ: "Tôi sống ở đây mấy chục năm, chưa thấy ai tận tụy như ông Bảy. Mỗi sáng, nhìn ông lom khom quét rác, tưới cây, ai cũng nể phục. Nhờ ông mà bộ mặt xóm làng sạch sẽ, sáng sủa hơn".

Không chỉ gắn bó với công việc giữ gìn cảnh quan, ông Hồng còn lập trại hòm từ thiện cùng 4 thành viên khác. Đến nay, nhóm của ông đã nhận 16 hòm và trao tặng 2 hòm cho gia đình có người qua đời trong hoàn cảnh khó khăn. Mỗi trường hợp được hỗ trợ còn nhận thêm hàng chục ký gạo và một số vật dụng cần thiết để tang lễ trọn vẹn.

Ông Hồng chia sẻ hiện không còn bận tâm chuyện cơm áo gạo tiền, 7 người con đều có gia đình, cuộc sống ổn định. "Còn sức, tôi còn làm, chỉ mong đường quê lúc nào cũng sạch đẹp, rực rỡ hoa lá. Nhìn con đường hoa trải dài trước mắt, lòng tôi thấy nhẹ nhõm và vui lắm", ông Bảy Hồng bộc bạch.

Tin liên quan

Chuyện tử tế: Mở bếp ăn từ thiện giúp bệnh nhân nghèo

Chuyện tử tế: Mở bếp ăn từ thiện giúp bệnh nhân nghèo

Hai năm qua, vợ chồng ông Mạch Phú Cường (63 tuổi) và bà Nguyễn Thị Kim Lan (58 tuổi, ngụ P.Hưng Phú, TP.Cần Thơ - trước đây là P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) duy trì bếp ăn từ thiện, mỗi tuần nấu hàng ngàn suất cơm chay tặng bệnh nhân nghèo.

Chuyện tử tế: Cắt tóc thanh toán bằng nụ cười

Chuyện tử tế: Lớp học tình thương của cô giáo về hưu

Khám phá thêm chủ đề

đường quê làm đẹp đường quê Chuyện tử tế đường giao thông nông thôn Cần Thơ Sửa xe đạp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận