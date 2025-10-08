Miệt mài làm đẹp đường giao thông nông thôn

T Ừ NHỮNG SÁNG CHẾ NHỎ

Ông Hồng kể thời trẻ, ông làm công nhân nhà máy xay xát lúa gạo suốt 30 năm. Khi lập gia đình và lần lượt có 7 người con, công việc này đã giúp vợ chồng ông nuôi con ăn học, trưởng thành. Về sau, ông chuyển sang nghề sửa xe và quen thuộc với các vật liệu như ống sắt, bánh xe, thùng phi… Tận dụng vật liệu, từ năm 2010, ông sáng chế ra nhiều dụng cụ hữu ích để làm đẹp đường quê.

Chiếc xe tưới nước cho cây cảnh ở đường quê do ông Hồng tự chế Ảnh: DUY TÂN

Nổi bật là chiếc xe gắn thùng phi chứa nước để tưới cây dọc đường làng, thay thế việc phải gánh từng thùng nặng nhọc. Không dừng lại ở đó, ông còn chế tạo chiếc xe đạp phun thuốc, hỗ trợ bà con phòng trừ sâu bệnh cho hàng cây xanh ven đường. Tổng chi phí cho 2 sáng chế này là gần 10 triệu đồng, nhưng hiệu quả mang lại vượt xa giá trị tiền bạc, giúp tiết kiệm công sức, rút ngắn thời gian và tăng hiệu quả chăm sóc cây.

Từ nghề sửa xe đạp, ông Hồng sáng chế nhiều vật dụng làm đẹp đường quê ẢNH: DUY TÂN

Công việc thường nhật của ông Hồng bắt đầu từ 4 giờ 30 sáng. Hành trang quen thuộc là chổi dừa, sọt rác, kéo, nón lá và khẩu trang. Vừa đi bộ tập thể dục, ông vừa quét dọn, nhổ cỏ, cắt tỉa cây xanh dọc tuyến đường dân sinh dài gần 3 km. Lá cây, chai nhựa, túi ni lông… đều được ông phân loại, mang về xử lý theo cách thân thiện với môi trường. Ngoài ra, ông còn trồng thêm hoa và cây xanh ở những khu đất trống, làm cho đường quê thêm khang trang, rực rỡ sắc màu.

Những cây xanh lởm chởm, mất mỹ quan được ông cẩn thận bón phân, cắt tỉa. Kinh phí phân, thuốc được chính quyền địa phương hỗ trợ, còn ông góp công chăm sóc. "Thấy đường sạch, cây xanh tốt tươi, bà con đi lại thoải mái là tôi vui rồi. Coi như góp chút công sức cho quê hương", ông Bảy Hồng tâm sự.

Đ ƯỢC BÀ CON THƯƠNG QUÝ

Những việc làm bền bỉ của ông Hồng khiến ai đi ngang qua cũng thấy ấm lòng. Người dân địa phương thường bày tỏ sự trân trọng bằng việc mời ông ly cà phê, gửi tặng cái bánh quê mỗi sáng.

Chiếc xe xích lô cũ được ông Hồng cải tạo thành xe phun thuốc trừ sâu để chăm sóc tuyến đường quê dài gần 3 km

Bà Trương Thanh (50 tuổi, ngụ ấp Nhơn Phú) xúc động chia sẻ: "Đi trên con đường luôn thoáng đẹp, tôi thật sự biết ơn và nể phục ông Bảy. Tuổi xế chiều, ông vẫn âm thầm góp sức làm đẹp quê hương, đó là tấm gương sống đẹp cho thế hệ trẻ noi theo". Ông Hòa Phú (62 tuổi, ngụ ấp Nhơn Phú) cũng bày tỏ: "Tôi sống ở đây mấy chục năm, chưa thấy ai tận tụy như ông Bảy. Mỗi sáng, nhìn ông lom khom quét rác, tưới cây, ai cũng nể phục. Nhờ ông mà bộ mặt xóm làng sạch sẽ, sáng sủa hơn".

Không chỉ gắn bó với công việc giữ gìn cảnh quan, ông Hồng còn lập trại hòm từ thiện cùng 4 thành viên khác. Đến nay, nhóm của ông đã nhận 16 hòm và trao tặng 2 hòm cho gia đình có người qua đời trong hoàn cảnh khó khăn. Mỗi trường hợp được hỗ trợ còn nhận thêm hàng chục ký gạo và một số vật dụng cần thiết để tang lễ trọn vẹn.

Ông Hồng chia sẻ hiện không còn bận tâm chuyện cơm áo gạo tiền, 7 người con đều có gia đình, cuộc sống ổn định. "Còn sức, tôi còn làm, chỉ mong đường quê lúc nào cũng sạch đẹp, rực rỡ hoa lá. Nhìn con đường hoa trải dài trước mắt, lòng tôi thấy nhẹ nhõm và vui lắm", ông Bảy Hồng bộc bạch.