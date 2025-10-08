MIK Group kiến tạo cộng đồng thịnh vượng từ những vị trí kết nối chiến lược

Từ Hà Nội đến TP.HCM, giá trị bất động sản không còn đo bằng khoảng cách tới trung tâm, mà được định nghĩa bởi năng lực kết nối hạ tầng và khả năng thích ứng với mạng lưới giao thông hiện đại. Trong dòng chảy ấy, MIK Group là một trong những doanh nghiệp sớm bắt nhịp xu thế, chủ động kiến tạo giá trị sống tại những ‘điểm rơi’ của hạ tầng chiến lược.

Vị trí đắc địa của 5 tòa tháp dự án Imperia Signature Cổ Loa tại đại đô thị Global Gate

Xu hướng TOD - TOC định hình diện mạo đô thị mới

Các đô thị lớn tại Việt Nam đang tái cấu trúc theo hướng phát triển bền vững, lấy mô hình đô thị nén gắn với giao thông công cộng (TOD) và hành lang đô thị định hướng giao thông (TOC) làm trục phát triển. Theo quy hoạch Hà Nội đến 2045, TP.HCM đến 2060, hạ tầng giao thông không chỉ là phương tiện kết nối mà là ‘xương sống’ của đô thị hiện đại.

Những tuyến metro, vành đai, cao tốc liên vùng từ metro số 3, 5, 6 ở Hà Nội đến metro số 1, 2 ở TP.HCM đang mở ra các hành lang phát triển mới. Đây chính là tiền đề hình thành các cực tăng trưởng, nơi cư dân có thể ‘sống - làm việc - giải trí’ trong cùng một bán kính kết nối thuận tiện. Từ đó, khái niệm vị trí ‘vàng’ cũng được tái định nghĩa: giá trị nằm ở năng lực kết nối, khả năng kiến tạo cộng đồng và tính bền vững lâu dài.

Tổ hợp hạng A The Matrix One hưởng trọn hệ thống tiện ích - giao thông - hạ tầng tại trung tâm phía tây Thủ đô

Thực tế tại các thành phố trên thế giới như Tokyo, Seoul hay Singapore đã chứng minh những đô thị phát triển theo mô hình TOD luôn mang lại môi trường sống chất lượng, đa tiện ích và cân bằng. Việt Nam đang tiệm cận xu thế đó và các doanh nghiệp có tầm nhìn như MIK Group đang hiện thực hóa triết lý phát triển bền vững song hành cùng những trục phát triển chiến lược của các thành phố lớn tại Việt Nam.

Dấu ấn MIK Group tại những tọa độ mở lối tương lai

Không đơn thuần chọn vị trí đẹp theo nghĩa truyền thống, MIK Group chọn vị trí có tương lai bền vững, nơi hạ tầng, cộng đồng và tiện ích phát triển cùng một nhịp.

Đơn cử như ở phía tây Hà Nội, trục năng động của giới chuyên gia, doanh nhân, tổ hợp hạng A The Matrix One nổi bật với vị trí đắc địa tại ngã tư Mễ Trì - Lê Quang Đạo, gần tuyến metro số 3 và vành đai 3. Dự án không chỉ thừa hưởng hạ tầng hiện hữu mà còn kiến tạo phong cách sống quốc tế với không gian xanh, tiện ích đa tầng và môi trường sống hiện đại.

The Sola Park - Imperia Smart City tọa lạc tại giao lộ chiến lược trung tâm đại đô thị với kết nối đa điểm toàn diện

Cũng tại khu vực này, Imperia Smart City hưởng trọn hạ tầng, tiện ích trong đại đô thị Smart City, kết nối trực tiếp đại lộ Thăng Long, tuyến huyết mạch dẫn tới Hòa Lạc và các đô thị vệ tinh. Khi tuyến metro số 5 và 6 đi vào hoạt động, nơi đây sẽ trở thành một trong những hạt nhân của mô hình đô thị thông minh.

Ở phía đông Thủ đô, Imperia Signature Cổ Loa là minh chứng cho tầm nhìn đón đầu xu thế đô thị hóa của MIK Group khi lựa chọn tọa độ chiến lược tại Đông Anh, khu vực đang chuyển mình trở thành trung tâm hành chính dịch vụ mới của Hà Nội, nơi kết nối liền mạch với cầu Tứ Liên, Nhật Tân, sân bay Nội Bài và tuyến metro số 2.

Không chỉ tại Hà Nội, MIK Group còn kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững gắn với vị trí đắc địa tại TP.HCM và các điểm đến nghỉ dưỡng. Ở phía nam, các khu đô thị như Villa Park, Park Riverside đều nằm trên trục giao thông huyết mạch Vành đai 2 - cao tốc Long Thành - Dầu Giây, mở rộng liên kết giữa trung tâm và khu Đông, vùng tăng trưởng năng động của thành phố.

Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc nằm bên bãi Ông Lang, được mệnh danh là nơi chiêm ngưỡng hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam

Còn ở Phú Quốc, chuỗi dự án nghỉ dưỡng cao cấp như Mövenpick Resort Waverly, Crowne Plaza Phú Quốc Starbay, Sol by Meliá tiếp tục thể hiện tư duy chọn điểm đến chiến lược của MIK Group, khi nằm bên những bãi biển đẹp nhất đảo Ngọc, nơi thiên nhiên, hạ tầng và văn hóa bản địa giao hòa.

Thời gian tới, Tập đoàn tiếp tục phát triển các đại đô thị tại những vị trí đắc địa ở phía đông Hà Nội, Bắc Ninh, Long An và một số địa bàn trọng điểm khác,… khẳng định chiến lược phát triển bền vững, gắn kết giá trị địa thế và tầm nhìn dài hạn.

Trên hành trình hơn 1 thập niên phát triển, MIK Group kiên định với triết lý: vị trí chiến lược không chỉ tạo ra giá trị cho dự án, mà còn định hình giá trị cho cộng đồng. Mỗi dự án không đơn thuần là nơi an cư, mà là một phần của hệ sinh thái đô thị sống động, nơi hạ tầng, con người, tiện ích gắn kết, tạo nên một tương lai bền vững và thịnh vượng.