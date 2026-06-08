Miley Cyrus giải nghệ sau loạt biến cố lớn?

Theo Daily Mail ngày 7.6, giới chuyên môn trong ngành âm nhạc Mỹ đang xôn xao bàn tán về việc Miley Cyrus muốn ngừng sự nghiệp ca hát của mình. Nghi vấn này bắt nguồn từ buổi lễ đón nhận ngôi sao mang tên cô trên Đại lộ Danh vọng Hollywood diễn ra vào tháng trước.

Đáng nói, không khí của buổi lễ vinh danh này lại bị nhận xét là mang dáng dấp của một "buổi lễ tưởng niệm" khi các khách mời liên tục khơi gợi lại chuyện quá khứ của nữ ca sĩ. Nữ diễn viên Anya Taylor-Joy - bạn thân của Miley, chia sẻ: "Miley không chỉ trưởng thành trước mắt thế giới, cô ấy đã vượt qua mọi kỳ vọng… Cô ấy từng thách thức các quy tắc, viết lại chúng...".

Bản thân giọng ca sinh năm 1992 cũng khiến người hâm mộ không khỏi nghẹn ngào khi chia sẻ: "Hy vọng của tôi là những gì tôi để lại sẽ tiếp tục chạm đến trái tim của các thế hệ mai sau". Việc một ngôi sao chỉ mới 34 tuổi lại liên tục nói về "di sản để lại phía sau" thay vì những kế hoạch âm nhạc tương lai khiến công chúng cho rằng cô đang ngầm nói lời chia tay với người hâm mộ.

Sự biến mất chóng vánh của album thứ 9 trên bảng xếp hạng Billboard là cú tát đau đớn vào sự nghiệp của nữ ca sĩ ẢNH: REUTERS

Cú sốc từ những biến cố lớn của Miley Cyrus

Dù các nguồn tin thân cận khẳng định Miley Cyrus chưa hoàn toàn giải nghệ, họ thừa nhận với Daily Mail rằng cô đang đứng trước một ngã rẽ khủng hoảng nghiêm trọng. Nguyên nhân lớn nhất đến từ sự thất bại của album phòng thu thứ 9 mang tên Something Beautiful phát hành vào năm ngoái.

Được đầu tư quảng bá rầm rộ với kỳ vọng đưa Miley từ một "công chúa nhạc Pop" trở thành một "nghệ sĩ huyền thoại", Something Beautiful lại hứng chịu làn sóng quay lưng từ công chúng. Album này biến mất tăm và chỉ trụ lại vỏn vẹn đúng 2 tuần trên bảng xếp hạng Billboard, một sự sụt giảm doanh thu chưa từng có trong sự nghiệp của cựu ngôi sao Disney.

Không dừng lại ở đó, năng lực sáng tác của chủ nhân giải Grammy tiếp tục bị nghi ngờ khi cô và các cộng sự bị một công ty ghi âm đâm đơn kiện. Phía nguyên đơn cáo buộc siêu hit Flowers (2023) của cô đã đạo nhái trắng trợn ca khúc When I Was Your Man (2021) của nam ca sĩ Bruno Mars. Mặc dù Miley đã nỗ lực đệ đơn xin bác bỏ vụ kiện, một thẩm phán liên bang đã thẳng thừng từ chối, buộc cô phải tiếp tục hầu tòa.

Việc Miley Cyrus liên tục ẩn ý nói về "di sản để lại" thay vì các dự án âm nhạc tương lai đang làm bùng nổ nghi vấn cô sắp giải nghệ ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, cuộc sống gia đình đầy thị phi của nhà Cyrus cũng ảnh hưởng đến cô. Kể từ khi bố mẹ cô là ông Billy Ray và bà Tish Cyrus chính thức ly hôn vào năm 2022 sau nhiều lần rạn nứt, Miley hoàn toàn cắt đứt liên lạc và từ mặt cha ruột.

Mối quan hệ gia đình càng trở nên hỗn loạn vào năm 2024 khi truyền thông phanh phui việc nam diễn viên Dominic Purcell từng hẹn hò với Noah Cyrus (em gái Miley) trước khi quay sang kết hôn với chính mẹ ruột của họ là bà Tish. Về phía cha cô, nam ca sĩ Billy Ray cũng gây sốc khi kết hôn với một nữ nhạc sĩ trẻ vào cuối năm 2023, để rồi nộp đơn ly hôn chỉ sau 6 tháng với cáo buộc bị lừa đảo.

"Hiện tại, sự tập trung của Miley dành cho cuộc sống cá nhân nhiều hơn. Cô ấy đang lựa chọn tình yêu thay vì những bước đi sự nghiệp không ngừng nghỉ", một nguồn tin thân cận chia sẻ. Nữ ca sĩ hiện đã đính hôn với tay trống kém cô 6 tuổi Maxx Morando và bằng lòng với cuộc sống bình yên, không chiêu trò tách biệt khỏi hào quang Hollywood.

Miley Cyrus và vị hôn phu kém tuổi Maxx Morando hiện đang muốn tạm lui về hậu trường để vun đắp cho cuộc sống cá nhân yên bình ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, việc từ bỏ sân khấu ca nhạc không đồng nghĩa với việc cái tên Destiny Hope Cyrus sẽ biến mất. Nguồn tin cho biết Miley Cyrus đang cân nhắc nghiêm túc việc quay trở lại với đam mê ban đầu là diễn xuất chuyên nghiệp.

Hiện tại, giọng ca Flowers đang tìm kiếm kịch bản cho một bộ phim sitcom phù hợp, thảo luận về khả năng trở lại ghế huấn luyện viên của chương trình The Voice hoặc thậm chí thử sức với vai trò người dẫn chương trình truyền hình.