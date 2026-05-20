Minh bạch hóa chuỗi giá trị, Vinamilk tái định nghĩa chất lượng sữa Việt

Minh bạch: la bàn giúp tìm đúng sản phẩm chất lượng

Tại châu Âu, ngành sữa có lịch sử hàng trăm năm, hệ thống quản lý chất lượng đã định hình, tạo nên di sản được người tiêu dùng tin cậy. Ngược lại, ở Việt Nam, ngành công nghiệp sữa mới chỉ phát triển trong 50 năm nên việc bảo đảm minh bạch trong từng thành tố của ly sữa vẫn là hành trình đầy thách thức, khi các nguồn thông tin chưa thực sự phổ biến và người tiêu dùng được tiếp cận đầy đủ. Một số thương hiệu đã lựa chọn đầu tư nghiêm túc vào hệ thống kiểm soát chất lượng và công khai hóa quy trình, từ vùng nguyên liệu đến ly sữa thành phẩm. Trong số đó, Vinamilk được xem là doanh nghiệp tiên phong với 50 năm phát triển ngành sữa, đã lấy minh bạch làm trọng tâm trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất.

Ông Nguyễn Quang Trí - Giám đốc Điều hành Marketing, cho biết Vinamilk xác định minh bạch là lựa chọn mang tính chiến lược dài hạn, gắn với trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng Ảnh: Vi Nam

Giữa tháng 8.2025, Brand Finance công bố Vinamilk là thương hiệu sữa có tiềm năng bậc nhất thế giới - giữ vị trí Top 3, được xếp hạng AAA+ là mức cao nhất về sức mạnh thương hiệu và duy trì vị trí trong Top 10 hãng sữa giá trị nhất toàn cầu. Sự ghi nhận quốc tế ấy được kết tinh từ gần nửa thế kỷ Vinamilk kiên định với triết lý minh bạch và chất lượng.

Khởi đầu từ nhóm nguyên liệu nhập khẩu, Vinamilk hợp tác với các quốc gia có ngành sữa phát triển lâu đời và hệ thống kiểm soát chặt chẽ như New Zealand, Úc, Hà Lan, Mỹ, Tây Ban Nha hay Đan Mạch. Các thành phần then chốt tạo nên giá trị dinh dưỡng và hỗ trợ tiêu hóa như đạm whey, đường sữa tự nhiên (lactose) và đạm sữa đều được nhập khẩu trực tiếp từ các đối tác này. Toàn bộ nguyên liệu đều có khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng và trải qua quá trình kiểm định độc lập.

Sự minh bạch của Vinamilk còn được khẳng định qua những bài kiểm tra khắt khe. Doanh nghiệp sẵn sàng đưa sản phẩm đến Clean Label Project, Monde Selection hay International Taste Institute để kiểm định chất lượng một cách độc lập và công bằng, với tổng số kiểm nghiệm có thể lên tới 400 tiêu chí. Trong đó, Clean Label Project (Mỹ) với giải thưởng Purity Award là bảo chứng cho độ tinh khiết và an toàn; Monde Selection được xem như "Oscar của ngành thực phẩm"; International Taste Institute được ví như Michelin cho chất lượng của các sản phẩm thực phẩm - đồ uống.

Dây chuyền sản xuất sữa tươi tại nhà máy của Vinamilk

Tầm nhìn dài hạn về sức khỏe người tiêu dùng Việt

Hàng loạt sản phẩm của Vinamilk gặt hái thành công tại các đấu trường quốc tế (Vinamilk Green Farm, sữa 9 loại hạt đạt Giải vàng Monde Selection; cú đúp giải thưởng quốc tế cho dòng sữa chua Vinamilk; nhiều lần sữa tươi được trao Superior Taste Award...) chứng nhận chất lượng vượt trội và củng cố nhất quán cam kết minh bạch mà Vinamilk đang theo đuổi. Theo ông Nguyễn Quang Trí - Giám đốc Điều hành Marketing của Vinamilk, việc xác định minh bạch là lựa chọn mang tính chiến lược dài hạn, gắn với trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thay vì để người tiêu dùng đặt dấu hỏi, thương hiệu chủ động công bố thông tin, cung cấp bằng chứng. Vinamilk cũng trao quyền cho người tiêu dùng tham gia vào hành trình minh bạch; sẵn sàng mở cửa trang trại, nhà máy để người tiêu dùng trực tiếp chứng kiến quy trình sản xuất. Các công bố và kiểm định sản phẩm cũng được công khai trên website chính thức, giúp mỗi người dễ dàng kiểm chứng và truy xuất nguồn gốc. (Độc giả tìm hiểu thêm công bố của Vinamilk cho các sản phẩm tại đây)