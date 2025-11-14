Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Minh Hằng lần đầu nói rõ về 'sự cố' CD nhạc dance
Video Giải trí

Minh Hằng lần đầu nói rõ về 'sự cố' CD nhạc dance

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
14/11/2025 20:00 GMT+7

Ở thời điểm hiện tại, Minh Hằng không còn ngại khi nhắc lại khoảnh khắc tặng CD nhạc dance cho khán giả như nhiều năm về trước.

Khi tham gia chương trình Hot thì Hỏi, Minh Hằng thẳng thắn chia sẻ về “sự cố” tặng CD nhạc dance từng gây xôn xao cộng đồng mạng một thời. Khoảnh khắc nữ ca sĩ “ném” CD trúng 1 khán giả khác bị một số antifan mang ra giễu cợt cô. Điều này cũng khiến Minh Hằng bối rối, lo lắng và không muốn nhắc đến. Tuy nhiên, khi tham gia Chị đẹp đạp gió mùa 2 cùng với Ngọc Phước mà Minh Hằng lại có cái nhìn khác hơn về câu chuyện này.

Minh Hằng lần đầu nói rõ về 'sự cố' CD nhạc dance - Ảnh 1.

Nhờ có Ngọc Phước, Minh Hằng không còn ngại ngùng khi nhắc về sự cố tặng CD cho fan

Ảnh: Hải Yến

Minh Hằng bày tỏ sự trân trọng dành cho đàn em Ngọc Phước, người đã gợi nhắc lại câu chuyện với tinh thần vui vẻ, giúp cô nhận ra rằng mọi chuyện đã qua từ lâu và không còn là vấn đề nghiêm trọng. Chính nhờ vượt qua giai đoạn ấy, Minh Hằng cảm thấy mình trưởng thành và vững vàng hơn trong công việc lẫn cuộc sống.

Để không bỏ lỡ những tình huống thú vị này, mời quý khán giả đón xem chương trình Hot thì Hỏi trên các nền tảng thanhnien.vn, kênh YouTube, Fanpage Báo Thanh Niên cùng YouTube, TikTok iHay TV.

 

