Minh Hằng lần đầu nói rõ về 'sự cố' CD nhạc dance

Khi tham gia chương trình Hot thì Hỏi, Minh Hằng thẳng thắn chia sẻ về “sự cố” tặng CD nhạc dance từng gây xôn xao cộng đồng mạng một thời. Khoảnh khắc nữ ca sĩ “ném” CD trúng 1 khán giả khác bị một số antifan mang ra giễu cợt cô. Điều này cũng khiến Minh Hằng bối rối, lo lắng và không muốn nhắc đến. Tuy nhiên, khi tham gia Chị đẹp đạp gió mùa 2 cùng với Ngọc Phước mà Minh Hằng lại có cái nhìn khác hơn về câu chuyện này.

Nhờ có Ngọc Phước, Minh Hằng không còn ngại ngùng khi nhắc về sự cố tặng CD cho fan Ảnh: Hải Yến

Minh Hằng bày tỏ sự trân trọng dành cho đàn em Ngọc Phước, người đã gợi nhắc lại câu chuyện với tinh thần vui vẻ, giúp cô nhận ra rằng mọi chuyện đã qua từ lâu và không còn là vấn đề nghiêm trọng. Chính nhờ vượt qua giai đoạn ấy, Minh Hằng cảm thấy mình trưởng thành và vững vàng hơn trong công việc lẫn cuộc sống.

