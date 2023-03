Minh Hằng: Tôi từng bị dọa sẩy thai vì ham làm việc

Minh Hằng không tránh được những lo lắng khi mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm Chụp màn hình

Minh Hằng tâm sự nhiều người thắc mắc lý do cô chọn phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Lý giải về điều này, giọng ca Một vòng trái đất cho biết bản thân đã ngoài 35 tuổi nên muốn chủ động hơn trong việc mang thai. “Khi tôi thực hiện kỹ thuật IVF thì có thể sàng lọc phôi thai các bệnh di truyền từ bố và mẹ. Đối với những người quá quan tâm đến sự nghiệp như tôi thì sau này không đủ điều kiện thụ thai tự nhiên. Đây là phương pháp cứu cánh cho những người phụ nữ như tôi", cô nói.

Minh Hằng giải thích thêm lý do cô đưa vào 2 phôi thai vì xuất phát điểm muộn chuyện sinh con. Ở độ tuổi hiện tại, nếu may mắn có con trong năm 2023 thì ít nhất 1,5 năm sau mới có bé thứ hai. Trong trường hợp sinh mổ con đầu lòng, phải ba năm sau cô mới có thể tiếp tục mang bầu. “Đó là lý do tôi quyết định đưa 2 phôi thai vào, mặc dù bác sĩ nói có nhiều rủi ro. Mong ước có con của tôi quá lớn, có như thế nào tôi cũng cố gắng. Tôi hy vọng có hai con nhưng ông trời cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Mọi thứ không như tôi mong muốn", cô chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho biết khi bác sĩ cảnh báo có nguy cơ sẩy thai, cô giảm công việc để tập trung giữ sức khỏe

Minh Hằng nói bản thân có thói quen viết nhật ký cho con. Đến khi nhận tin một trong hai phôi thai không thể lớn, cô buồn đến mức dừng công việc này lại. “Tôi cảm thấy rất buồn. Tôi mất một tháng để bắt nhịp và quay lại để viết nhật ký cho con. Từ đó, tôi với chồng quan niệm rằng được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Bây giờ tôi thoải mái khi đón nhận chuyện này", cô trải lòng. Minh Hằng kể thêm khi được mọi người chúc mừng vì mang song thai, cô có chút chạnh lòng vì không ai biết rằng cô không thể giữ được một phôi thai.

Giọng ca 8X kể trong quá trình thụ tinh trong ống nghiệm, mặc dù được bác sĩ khuyên vẫn sinh hoạt bình thường song cô không khỏi lo lắng. Trong thời gian 3 tháng đầu, cô kiêng cữ nhiều để tránh trường hợp phải tự trách bản thân. Vì không có kinh nghiệm nên Minh Hằng cố gắng ăn nhiều đồ bổ, dẫn đến tình trạng táo bón. Nhớ lại thời điểm này, diễn viên Gọi giấc mơ về kể: “Tôi phải lên diễn đàn tìm hiểu thông tin và thấy hầu như mẹ bầu nào cũng như mình. Sau khi hỏi ý kiến bác sĩ, tôi ăn uống lành mạnh lại, chia nhỏ bữa ăn ra và ăn nhiều rau xanh”.

Minh Hằng biết ơn chồng vì luôn bên cạnh động viên mình

Minh Hằng đưa phôi vào cơ thể vào thời điểm cuối năm, cũng là lúc nữ ca sĩ đang bận rộn với công việc. Vì lịch trình làm việc dày đặc mà bản thân lại “tham công tiếc việc" nên cô xuất hiện triệu chứng khó thở. Khi đến phòng khám, bác sĩ chẩn đoán nguy cơ sẩy thai là 10%. Điều đó khiến diễn viên Chị chị em em 2 không khỏi lo lắng. “Thế là tôi ngừng lại hẳn. Tôi nói với đối tác rằng tôi phải từ chối vì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất trong thời điểm này. Tôi bớt đi công việc, không mang giày cao gót nữa. Tôi vận động bình thường, lắng nghe cơ thể nhiều hơn và rõ ràng sức khỏe của tôi cũng cải thiện", cô cho hay.

Qua nhiều gian khó để mang thai, Minh Hằng càng biết ơn chồng vì anh luôn bên cạnh động viên và bao dung những lúc cô ốm nghén, sợ mùi lạ, cảm giác thèm ăn, lo lắng… “Tôi không bị thay đổi tâm tính nhiều. Dù vẫn có ăn hiếp chồng nhưng tôi không nổi cáu gì cả. Tôi thấy may mắn vì chủ động, tìm hiểu thông tin và có bác sĩ đồng hành để bước qua từng giai đoạn một", cô bày tỏ.