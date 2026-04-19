Minh Vương ghi dấu ấn, Trường Tươi Đồng Nai thắng dễ Quảng Ninh để xây chắc ngôi đầu
Quỳnh Phương
19/04/2026 21:03 GMT+7

Minh Vương chơi nổi bật với 2 pha kiến tạo, giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai thắng 3-0 trước Quảng Ninh, qua đó tiếp tục giữ vững ngôi đầu và tạo khoảng cách an toàn với Bắc Ninh.

Tối 19.4, tại vòng 15 giải hạng nhất 2025-2026, CLB Trường Tươi Đồng Nai không gặp nhiều khó khăn để vượt qua CLB Quảng Ninh với tỷ số 3-0 trên sân nhà Bình Phước.

Ngay từ đầu trận, đội chủ nhà đã làm chủ thế trận. Sự cơ động của Xuân Trường và Minh Vương giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai kiểm soát bóng vượt trội, liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương.

Phút 25, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số. Minh Vương thực hiện quả đá phạt chuẩn xác, Thanh Minh đánh đầu chuyền vào trong để Thành Lộc dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Văn Tú. Chỉ 7 phút sau, Minh Vương tiếp tục để lại dấu ấn với đường chọc khe tinh tế cho Alex Sandro thoát xuống, dứt điểm bằng má ngoài chân phải, nâng tỷ số lên 2-0.

Phía CLB Quảng Ninh chủ yếu tập trung phòng ngự nhưng không thể chống đỡ sức ép liên tục. Các pha phản công của đội khách thiếu đột biến, không gây nhiều khó khăn cho thủ môn Bùi Tấn Trường.

Sang hiệp 2, CLB Quảng Ninh đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. HLV Nguyễn Văn Đàn lần lượt tung Nghiêm Xuân Tú, Vũ Minh Tuấn và Nguyễn Kim Nhật vào sân nhằm tăng cường hàng công. Tuy nhiên, các pha triển khai vẫn thiếu sắc bén.

Khó khăn càng chồng chất với đội khách khi Thái Bá Sang nhận thẻ vàng thứ 2 ở những phút cuối trận, buộc phải rời sân. Tận dụng lợi thế hơn người, CLB Trường Tươi Đồng Nai ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 85 sau pha đi bóng và dứt điểm kỹ thuật của Alex Sandro.

Chiến thắng này giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai củng cố vị trí dẫn đầu với 35 điểm, hơn CLB Bắc Ninh 6 điểm. Trong khi đó, CLB Quảng Ninh dậm chân ở vị trí thứ 9 với 15 điểm.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2025-2026 trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

Dù gỡ hòa trong hiệp 2 khi chơi thiếu người, CLB Đà Nẵng vẫn thua 1-2 trước CLB Nam Định, tiếp tục đứng cuối bảng và đối mặt nguy cơ rớt hạng.

