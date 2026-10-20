Miranda Kerr tiết lộ lý do không tái xuất trên sàn diễn Victoria’s Secret

Miranda Kerr dường như chưa sẵn sàng khoác lên mình đôi cánh thiên thần Victoria's Secret thêm một lần nữa.

Miranda Kerr muốn giữ trọn những ký ức đẹp nhất

Hai thập kỷ sau lần đầu xuất hiện tại Victoria's Secret Fashion Show, siêu mẫu người Úc đã chia sẻ lý do không góp mặt trong chương trình năm nay dù nhận được lời mời trở lại. Lần cuối cùng Miranda Kerr sải bước trên sàn diễn của thương hiệu này là vào năm 2012.

Từng là một trong những thiên thần nổi bật của Victoria's Secret, Miranda Kerr ghi dấu ấn với vẻ đẹp ngọt ngào và phong thái trình diễn cuốn hút Ảnh: Reuters

Trong bài đăng trên Instagram, Miranda Kerr bày tỏ sự biết ơn khi nhìn lại quãng thời gian gắn bó với Victoria's Secret cùng những kỷ niệm đáng nhớ. "Khi nhìn lại, tôi vô cùng biết ơn những tình bạn, những kỷ niệm tuyệt vời và tất cả những người đã khiến chương ấy trong cuộc đời tôi trở nên đặc biệt. Việc được mời trở lại trong năm nay có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, nhất là khi đây là dịp kỷ niệm 20 năm kể từ lần đầu tiên tôi tham gia chương trình", cô viết.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, người đẹp 43 tuổi quyết định không nhận lời mời từ thương hiệu. "Nhưng cuối cùng, từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy điều đúng đắn nhất là trân trọng và gìn giữ chặng đường ấy như những gì đã diễn ra. Tôi gửi thật nhiều tình yêu và những lời chúc tốt đẹp đến tất cả những người tham gia chương trình năm nay", Miranda Kerr chia sẻ.

Trước quyết định của cựu thiên thần nội y, Victoria's Secret cũng để lại bình luận đầy tình cảm bên dưới bài đăng: "Với chúng tôi, bạn mãi mãi là một thiên thần".

Dù không tham gia Victoria's Secret Fashion Show diễn ra ngày 18.10, Miranda Kerr vẫn gây bất ngờ khi tái xuất trên sàn diễn của Stella McCartney trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris hồi đầu tháng 10. Màn xuất hiện này đánh dấu lần đầu tiên siêu mẫu trở lại sàn diễn thời trang kể từ show diễn của Moschino tại Los Angeles, California (Mỹ) vào năm 2017.

Thay đổi cách nhìn nhận về nghề nghiệp từ khi có con

Sau khi sinh con trai đầu lòng, Miranda Kerr dần trở nên chọn lọc hơn trong việc nhận lời tham gia các hoạt động người mẫu. Hiện tại, cô là mẹ của 4 cậu con trai, gồm Flynn (15 tuổi), con chung với chồng cũ Orlando Bloom, cùng Hart (8 tuổi), Myles (7 tuổi) và Pierre (2 tuổi) với người chồng hiện tại là doanh nhân Evan Spiegel.

Miranda Kerr hiện có cuộc sống hạnh phúc bên doanh nhân Evan Spiegel và 4 người con

ẢNH: AFP

Trong cuộc phỏng vấn với Fairfax Media, Miranda Kerr từng chia sẻ rằng việc trở thành mẹ đã khiến cô thay đổi cách nhìn nhận về sự nghiệp và những ưu tiên trong cuộc sống. "Đây là một sự chuyển biến tự nhiên. Tôi đã làm người mẫu từ năm 13 tuổi và giờ đang bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi này kể từ khi con trai chào đời. Sau khi trở thành mẹ, tôi nhận ra mình cần phải biết ưu tiên và sắp xếp thời gian hợp lý hơn", cô nói.

Dù Miranda Kerr không góp mặt tại Victoria's Secret Fashion Show 2026 được tổ chức ở California (Mỹ), chương trình vẫn thu hút sự chú ý với màn trình diễn của hàng loạt siêu mẫu đình đám. Những gương mặt huyền thoại như Adriana Lima, Alessandra Ambrosio và Candice Swanepoel đã trở lại, mang đến những khoảnh khắc nổi bật trên sàn diễn của thương hiệu nội y nổi tiếng.