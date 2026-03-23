Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Mít không chỉ ngon: Loạt lợi ích sức khỏe ít người biết

Nguyễn Vy
23/03/2026 08:43 GMT+7

Mít không chỉ là loại trái cây được nhiều người yêu thích mà nó còn là nguồn dinh dưỡng giàu giá trị.

Không dừng lại ở phần thịt quả, hạt mít cũng mang lại giá trị dinh dưỡng riêng nếu được sử dụng đúng cách, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Giàu giá trị dinh dưỡng

Nghiên cứu đăng trên International Journal of Food Science khẳng định mít chứa nhiều chất xơ cùng các vitamin A, C, B6 và khoáng chất như kali, magie. Những thành phần này góp phần duy trì năng lượng và hỗ trợ hoạt động của cơ thể.

Mít là loại trái cây lành mạnh nhờ vào hàm lượng chất béo thấp và mức calo vừa phải. Khi ăn sau bữa chính, mít giúp kiểm soát mức tăng đường huyết.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Nghiên cứu trên International Journal of Food Science cho thấy chất xơ trong mít hỗ trợ quá trình tiêu hóa hiệu quả. Mít phù hợp sử dụng sau bữa ăn nhiều đạm.

Mít giúp hạn chế tình trạng táo bón nhờ thúc đẩy nhu động ruột. Đồng thời, loại quả này hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột bằng cách tạo điều kiện cho lợi khuẩn phát triển.

Tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa

Nghiên cứu đăng trên Asian Journal of Applied Science and Technology khẳng định mít chứa nhiều phytonutrient, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Hàm lượng vitamin C trong mít giúp tăng cường hoạt động của tế bào miễn dịch và cải thiện sức đề kháng.

Mít góp phần hạn chế tổn thương do gốc tự do gây ra, từ đó làm chậm quá trình lão hóa bên trong cơ thể. Loại quả này còn hỗ trợ giảm viêm, yếu tố liên quan đến nhiều bệnh mạn tính.

Hỗ trợ tim mạch và chuyển hóa

Việc bổ sung mít trong chế độ ăn lành mạnh có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chuyển hóa.

Hàm lượng kali trong mít giúp điều hòa huyết áp. Chất xơ giúp kiểm soát cholesterol, từ đó giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Lượng calo ở mức vừa phải giúp kiểm soát cân nặng nhờ tạo cảm giác no lâu.

Lợi ích từ hạt mít

Hạt mít chứa protein và vi chất có lợi cho làn da, tuy nhiên, việc sử dụng cần đúng cách và với lượng vừa phải để cơ thể hấp thụ hiệu quả, theo Journal of Botanical Sciences.

Hạt mít còn có tiềm năng hỗ trợ giảm đường huyết lúc đói nếu sử dụng có kiểm soát và theo hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng.

Khám phá thêm chủ đề

Mít trái mít hạt mít tiêu hóa Chất xơ Tim mạch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận