Mít không chỉ ngon: Loạt lợi ích sức khỏe ít người biết

Không dừng lại ở phần thịt quả, hạt mít cũng mang lại giá trị dinh dưỡng riêng nếu được sử dụng đúng cách, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Giàu giá trị dinh dưỡng

Nghiên cứu đăng trên International Journal of Food Science khẳng định mít chứa nhiều chất xơ cùng các vitamin A, C, B6 và khoáng chất như kali, magie. Những thành phần này góp phần duy trì năng lượng và hỗ trợ hoạt động của cơ thể.

Mít là loại trái cây lành mạnh nhờ vào hàm lượng chất béo thấp và mức calo vừa phải. Khi ăn sau bữa chính, mít giúp kiểm soát mức tăng đường huyết.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Nghiên cứu trên International Journal of Food Science cho thấy chất xơ trong mít hỗ trợ quá trình tiêu hóa hiệu quả. Mít phù hợp sử dụng sau bữa ăn nhiều đạm.

Mít giúp hạn chế tình trạng táo bón nhờ thúc đẩy nhu động ruột. Đồng thời, loại quả này hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột bằng cách tạo điều kiện cho lợi khuẩn phát triển.

Tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa

Nghiên cứu đăng trên Asian Journal of Applied Science and Technology khẳng định mít chứa nhiều phytonutrient, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Hàm lượng vitamin C trong mít giúp tăng cường hoạt động của tế bào miễn dịch và cải thiện sức đề kháng.

Mít góp phần hạn chế tổn thương do gốc tự do gây ra, từ đó làm chậm quá trình lão hóa bên trong cơ thể. Loại quả này còn hỗ trợ giảm viêm, yếu tố liên quan đến nhiều bệnh mạn tính.

Hỗ trợ tim mạch và chuyển hóa

Việc bổ sung mít trong chế độ ăn lành mạnh có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chuyển hóa.

Hàm lượng kali trong mít giúp điều hòa huyết áp. Chất xơ giúp kiểm soát cholesterol, từ đó giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Lượng calo ở mức vừa phải giúp kiểm soát cân nặng nhờ tạo cảm giác no lâu.

Lợi ích từ hạt mít

Hạt mít chứa protein và vi chất có lợi cho làn da, tuy nhiên, việc sử dụng cần đúng cách và với lượng vừa phải để cơ thể hấp thụ hiệu quả, theo Journal of Botanical Sciences.

Hạt mít còn có tiềm năng hỗ trợ giảm đường huyết lúc đói nếu sử dụng có kiểm soát và theo hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng.