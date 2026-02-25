Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Mở đường, dẫn đường, giữ đường cho dòng chảy thông tin tích cực

Văn Chung
Văn Chung
25/02/2026 07:08 GMT+7

Sáng 24.2, Ban Tuyên giáo - Dân vận T.Ư, Bộ VH-TT-DL, Hội Nhà báo VN phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức hội nghị giao ban báo chí xuân Bính Ngọ 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận T.Ư Phan Xuân Thủy cho biết năm 2025 và tháng đầu năm 2026 có rất nhiều sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại, các quyết sách đặc biệt quan trọng của đất nước, mà điểm nhấn nổi bật là Đại hội XIV của Đảng với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong những giai đoạn tiếp theo. Trong đó, báo chí đã thể hiện vai trò chủ lực, tiên phong và nổi trội, góp phần định hướng, lan tỏa và truyền cảm hứng trong việc nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Mở đường, dẫn đường, giữ đường cho dòng chảy thông tin tích cực- Ảnh 1.

Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận T.Ư Phan Xuân Thủy phát biểu tại hội nghị sáng 24.2

ẢNH: TRƯỜNG PHONG

Các cơ quan báo chí đã nêu bật, phân tích, đánh giá sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thành tựu đất nước sau 40 năm đổi mới, những quyết sách mang tầm nhìn chiến lược của Đảng với cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và 9 nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị.

Về nhiệm vụ sắp tới, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận T.Ư Phan Xuân Thủy yêu cầu ngay từ đầu năm 2026, báo chí bắt tay thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tập trung thông tin về các quyết sách sau Đại hội XIV của Đảng, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và thực hiện ngay trong những ngày đầu khi nghị quyết được ban hành. Thứ hai, tập trung cao độ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thứ ba, tập trung tuyên truyền công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm trở lên giai đoạn 2026 - 2030, tạo sự đồng lòng, thống nhất, quyết tâm cao trong xã hội về thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Thứ tư, báo chí phải là lực lượng mở đường - dẫn đường - giữ đường cho dòng chảy thông tin tích cực; thông tin phải nhanh hơn, đa dạng hơn, sáng tạo hơn, hiệu quả hơn; phải chiếm lĩnh, làm chủ mặt trận thông tin, truyền thông trên không gian mạng; phải là nơi kiểm chứng thông tin, là diễn đàn để phân tích, đề xuất, kiến nghị; phải thắp lên niềm tin, truyền khí thế, tạo năng lượng tích cực trong toàn xã hội.

Thứ năm, báo chí cần xây dựng các sản phẩm truyền thông số hấp dẫn, có tính lan tỏa cao; mỗi người làm báo phải trở thành nhà sáng tạo nội dung số, chiến binh số trên không gian mạng để lan tỏa những điều tốt đẹp; chủ động, quyết liệt đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, thù địch.

Tăng cường phủ xanh thông tin tích cực

Ngày 8.1, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng năm 2025.

