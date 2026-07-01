'Mợ Hai' gây sốt trong 'Nợ đời vay trả': 'Phim giả tình thật' có thể xảy ra

Tình yêu của nhân vật được xây dựng từ sự thấu hiểu

* Điều gì ở nhân vật Ngọc Trâm trong Nợ đời vay trả khiến chị quyết định nhận lời tham gia phim?

- Diễn viên Huỳnh Hồng Loan: Tôi nhận lời khá nhanh vì bị thu hút bởi tính cách của Ngọc Trâm. Cô ấy hiền lành, sống tình cảm nhưng không hề yếu đuối. Điều tôi thích nhất là dù gặp nhiều bất công, cô ấy vẫn giữ được lòng tốt và sự tử tế của mình. Tôi nghĩ đây là một nhân vật có chiều sâu tâm lý và có nhiều đất để diễn viên thể hiện cảm xúc.

Diễn viên Huỳnh Hồng Loan đang gây sốt với vai "mợ Hai" trong Nợ đời vay trả ẢNH: NVCC

* Khán giả nhận xét NgọcTrâm hiền nhưng không hề yếu đuối. Theo chị, đâu là ranh giới giữa một người phụ nữ cam chịu và một người biết nhẫn nhịn để bảo vệ những giá trị mình tin tưởng?

- Theo tôi, cam chịu là chấp nhận mọi thứ dù biết mình đang bị tổn thương hoặc đối xử không công bằng. Còn nhẫn nhịn là sự lựa chọn có ý thức. Ngọc Trâm nhẫn nhịn vì gia đình, vì những người cô ấy yêu thương, nhưng đến khi lòng tự trọng và những giá trị cốt lõi bị chạm đến thì cô ấy vẫn biết lên tiếng để bảo vệ bản thân. Đó là điểm tôi rất đồng cảm với nhân vật.

* Nợ đời vay trả là dòng phim xưa với nhiều lễ giáo, cách nói chuyện, cử chỉ và nhịp diễn rất khác phim hiện đại. Điều gì khiến chị áp lực nhất khi phải "sống" trong một giai đoạn lịch sử mình chưa từng trải qua?

- Điều áp lực nhất là làm sao để mọi hành động, ánh mắt, lời nói đều phù hợp với bối cảnh thời đó. Chúng tôi không chỉ học thoại mà còn phải tìm hiểu về nếp sống, cách cư xử, lễ nghĩa của người Nam bộ xưa. Tôi luôn sợ mình vô tình mang thói quen hiện đại vào nhân vật nên phải quan sát và điều chỉnh rất nhiều trong quá trình quay.

Trong Nợ đời vay trả, Huỳnh Hồng Loan vào vai phụ nữ Nam bộ xưa ẢNH: NVCC

* Phim có nhiều diễn biến kịch tính đòi hỏi diễn viên phải biến hóa liên tục. Vậy làm thế nào để chị giữ cảm xúc chân thật mà không bị rơi vào lối diễn "làm quá"?

- Tôi luôn cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật thay vì nghĩ đến việc phải diễn sao cho thật bi thương. Khi hiểu được nỗi đau, sự tổn thương hay niềm hạnh phúc của nhân vật, cảm xúc sẽ tự nhiên hơn. Tôi nghĩ khán giả ngày nay rất tinh tế, họ dễ đồng cảm với sự chân thật hơn là những biểu cảm bị đẩy lên quá mức.

* Theo chị, điều gì khiến chuyện tình "cưới trước, yêu sau" giữa Ngọc Trâm và "cậu Hai" Vĩnh Trường chạm đến cảm xúc người xem?

- Tôi nghĩ vì tình yêu của họ được xây dựng từ sự thấu hiểu và đồng hành chứ không phải những cảm xúc bùng nổ ngay từ đầu. Họ cùng trải qua biến cố, học cách tin tưởng và yêu thương nhau từng chút một. Chính sự chậm rãi đó lại khiến khán giả cảm thấy gần gũi và dễ đồng cảm.

Huỳnh Hồng Loan và Nguyễn Quốc Trường Thịnh đóng cặp trong Nợ đời vay trả ẢNH: NVCC

* Hai người đã làm gì để tạo được cảm giác tự nhiên trong những cảnh tình cảm?

- Tôi và anh Trường Thịnh thường trao đổi rất kỹ trước mỗi cảnh quay. Chúng tôi thống nhất tâm lý nhân vật, cách thể hiện cảm xúc để khi vào cảnh quay mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất. Vì đây là phim xưa nên sự tiết chế rất quan trọng. Nhiều khi chỉ cần một ánh mắt hay một cử chỉ nhỏ cũng đủ để truyền tải tình cảm rồi.

* Có cảnh quay tình cảm nào khiến chị áp lực trước khi bấm máy?

- Những cảnh đòi hỏi cảm xúc quá lớn luôn khiến tôi áp lực. Không phải vì ngại mà vì mình muốn truyền tải đúng tinh thần của nhân vật. Trước khi quay, tôi thường dành thời gian để tập trung vào cảm xúc, đọc lại kịch bản và hạn chế bị phân tâm để có thể nhập vai tốt nhất.

Chuyện 'phim giả tình thật' có thể xảy ra

* Chị có phải "nuôi" cảm xúc với bạn diễn trước khi quay?

- Tôi nghĩ điều quan trọng không phải là nuôi cảm xúc ngoài đời mà là xây dựng sự tin tưởng và ăn ý trong công việc. Khi hai diễn viên hiểu nhân vật, hiểu câu chuyện và phối hợp tốt với nhau thì "phản ứng hóa học" sẽ tự nhiên xuất hiện trên màn ảnh. Tôi và anh Trường Thịnh may mắn có sự kết nối đó.

* Phân đoạn nào khiến chị mất nhiều thời gian chuẩn bị nhất?

- Có lẽ đó là phân đoạn Ngọc Trâm và Vĩnh Trường nhận ra họ đã quen biết nhau từ thuở nhỏ, đồng thời cũng là lúc tình cảm giữa hai người thật sự được mở ra. Đây là một bước ngoặt rất quan trọng của câu chuyện nên tôi dành khá nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý.

Cái khó là phải thể hiện được nhiều cảm xúc cùng lúc: sự bất ngờ, xúc động, hạnh phúc và cả cảm giác như những mảnh ghép còn thiếu cuối cùng cũng được nối lại với nhau. Tôi và anh Trường Thịnh đã trao đổi rất nhiều về tâm lý nhân vật để khi lên hình, cảm xúc đến một cách tự nhiên nhất. Tôi mong khán giả không chỉ thấy đây là một tình tiết bất ngờ mà còn thật sự đồng cảm với hành trình tình yêu của Ngọc Trâm và Vĩnh Trường.

Huỳnh Hồng Loan trên trường quay phim Nợ đời vay trả ẢNH: NVCC

* Chị phải thay đổi những gì để hóa thân thành người phụ nữ Nam bộ xưa?

- Tôi phải tiết chế khá nhiều từ cách đi đứng, nói chuyện đến biểu cảm. Người phụ nữ Nam bộ xưa thường kín đáo, nền nã và ít bộc lộ cảm xúc trực diện như phụ nữ hiện đại. Tôi cố gắng gạt bỏ hình ảnh quen thuộc của mình ngoài đời để sống trọn vẹn với nhân vật.

* Nếu được thay đổi một quyết định của Ngọc Trâm trong phim, chị muốn điều gì khác đi?

- Có lẽ tôi sẽ muốn Ngọc Trâm mạnh dạn nói ra cảm xúc và suy nghĩ của mình sớm hơn ở một vài thời điểm. Nhưng nếu nhìn ở góc độ nhân vật thì chính những lựa chọn đầy day dứt đó mới tạo nên số phận của cô ấy. Vì vậy, tôi tôn trọng hành trình mà biên kịch đã xây dựng.

* Đóng cặp với nhiều nam diễn viên điển trai, có bao giờ chị có cảm xúc thật từ vai diễn và khó thoát vai?

- Tôi nghĩ cảm xúc rung động với nhân vật là điều cần thiết để tạo nên những cảnh quay chân thật. Tuy nhiên, diễn viên vẫn phải phân biệt rõ đâu là cảm xúc của nhân vật và đâu là cuộc sống thực tế của mình. Sau mỗi dự án, tôi thường dành thời gian nghỉ ngơi và trở lại với cuộc sống bình thường để cân bằng lại cảm xúc.

* Theo chị, có chuyện "phim giả tình thật" không và diễn viên cần bản lĩnh ra sao để không bị vướng vào?

- Tôi nghĩ chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra vì diễn viên là những người thường xuyên làm việc cùng nhau, chia sẻ cảm xúc và trải qua nhiều thời gian trên phim trường. Tuy nhiên, điều quan trọng là mỗi người phải đủ trưởng thành và tỉnh táo để hiểu đâu là công việc, đâu là đời sống cá nhân. Bản lĩnh của người làm nghề không chỉ nằm ở khả năng diễn xuất mà còn ở cách quản lý cảm xúc và ứng xử với các mối quan hệ xung quanh mình.