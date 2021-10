Mở hầm Hải Vân để trung chuyển người đi xe máy từ miền Nam về quê

Tối nay 6.10, trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về việc dư luận rất quan tâm trong bối cảnh mưa lớn như hiện nay cần mở hầm Hải Vân nhằm trung chuyển người dân đi xe máy về từ miền Nam ngang qua TP an toàn, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết TP “đã triển khai” làm việc với chủ đầu tư để mở hầm Hải Vân.

Tối 6.10, UBND TP.Đà Nẵng cũng có công văn gửi Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đề nghị hỗ trợ trung chuyển người dân đi về các tỉnh phía bắc qua hầm Hải Vân.

Tại văn bản này, UBND TP.Đà Nẵng cho biết trong các ngày qua, nhu cầu người dân từ các tỉnh phía nam trên đường về quê đi qua địa phận Đà Nẵng tăng cao, trung bình khoảng hơn 5.500 lượt xe, 10.000 người/ngày.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện cho người dân từ các tỉnh phía nam trên đường về quê ngang qua địa phận TP bằng xe máy, UBND TP.Đà Nẵng đề nghị Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả hỗ trợ, tạo điều kiện trung chuyển miễn phí các phương tiện xe máy của người dân qua hầm Hải Vân.

UBND TP.Đà Nẵng cũng giao Công an TP chỉ đạo các lực lượng CSGT, Công an các quận, huyện phối hợp tổ chức đón, hỗ trợ người dân ngang qua địa bàn đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng, chống dịch Covid-19.





Nhiều khả năng từ ngày mai 7.10 hầm Hải Vân sẽ mở cửa trung chuyển người dân về quê.

Cũng trong tối nay, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện đơn vị quản lý vận hành hầm đường bộ Hải Vân cho hay, giai đoạn 1 khi người dân từ miền Nam về quê, đơn vị đã mở hầm Hải Vân và cho xe trung chuyển qua hầm, từ việc vận chuyển xe máy đến hành lý, con người để người dân tiếp tục hành trình về quê an toàn.

“Trong đợt về quê lần này, chúng tôi vẫn không ngại tốn kém. Tuy nhiên công tác phòng chống dịch khắt khe hơn do phải đảm bảo giãn cách, giảm số lượng người trong xe vận chuyển và người dân muốn đi liền mạch vì hành lý nhiều tháo ra vận chuyển riêng xe và người rất lâu”, đại diện hầm đường bộ nói.

Theo vị đại diện này, trong những ngày trước, đơn vị quản lý hầm đường bộ cũng đã hỗ trợ người dân bằng ô tô qua đèo trong các trường hợp bị hư hỏng phương tiện. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đề nghị lực lượng địa phương và CSGT hỗ trợ giãn cách, nhất là người dân hợp tác chia nhiều đợt để cùng đảm bảo công tác chống dịch an toàn.