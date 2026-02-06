Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

'Mỏ hang chuột' ở Ấn Độ nổ tung, ít nhất 18 người chết

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
06/02/2026 07:16 GMT+7

Các nhà chức trách tại bang Meghalaya, Ấn Độ cho biết một vụ nổ xảy ra tại mỏ than khai thác trái phép ngày 5.2 đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

Hãng AFP ngày 5.2 dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho hay trong quá trình cứu nạn đã phát hiện 18 thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ nổ mỏ than ở Ấn Độ, ngoài ra còn 8 người bị thương.

Cảnh sát cho rằng vẫn còn người mắc kẹt và đang tiếp tục tìm kiếm. Vụ nổ xảy ra vào ngày 5.2 tại mỏ than ở huyện East Jaintia Hills, bang Meghalaya, đông bắc Ấn Độ. Giới chức địa phương nói rằng đây là “mỏ hang chuột” khai thác trái phép.

'Mỏ hang chuột' ở Ấn Độ nổ tung, ít nhất 18 người chết - Ảnh 1.

Ảnh từ video được cho là ghi lại hiện trường đám khói bốc lên tại mỏ than ở Meghalaya của Ấn Độ, nơi xảy ra vụ nổ ngày 5.2

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Hoạt động khai thác mỏ kiểu hang chuột gồm việc đào những đường hầm hẹp, thường cao khoảng 90 - 120 cm, để công nhân vào khai thác than. Những đường hầm nằm ngang này thường được gọi là “hang chuột”, khi mỗi hầm chỉ vừa đủ cho 1 người ra vào. Than thường được đặt trong các thùng chứa và được kéo lên mặt đất bằng ròng rọc. Theo AP, đây là hoạt động nguy hiểm và thường không được quản lý chặt chẽ.

Tòa án môi trường Ấn Độ năm 2014 đã cấm việc khai thác mỏ hang chuột và các hoạt động khai thác phi khoa học khác tại bang Meghalaya, với những rủi ro an toàn và gây hại cho môi trường, cũng như nguy cơ vận chuyển khoáng sản trái phép.

Viết trên mạng xã hội X, Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Văn phòng cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ 200.000 rupee (hơn 57 triệu đồng) cho gia đình có người thiệt mạng, 50.000 rupee cho những người bị thương.

Cơ quan chức năng Meghalaya cho biết sẽ điều tra nguyên nhân vụ việc và truy cứu trách nhiệm. Cảnh sát cho rằng việc sử dụng thuốc nổ đã gây ra vụ nổ trên, tuy nhiên vẫn cần khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân chính xác.

'Mỏ hang chuột' ở Ấn Độ nổ tung, ít nhất 18 người chết - Ảnh 2.

Ảnh chụp năm 2013 ghi lại cảnh thợ mỏ mang giỏ đựng than đi trên cầu thang tạm tại một hầm mỏ ở bang Meghalaya của Ấn Độ

ẢNH: AFP

Khám phá thêm chủ đề

Ấn Độ Nổ mỏ than mỏ than Ấn Độ mỏ hang chuột
