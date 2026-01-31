Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hơn 200 người thiệt mạng trong thảm họa sập hầm mỏ ở CHDC Congo

Khánh An
Khánh An
31/01/2026 07:40 GMT+7

Vụ việc xảy ra tại mỏ coltan Rubaya ở CHDC Congo, nơi người dân địa phương khai thác thủ công để kiếm vài USD mỗi ngày.

Hơn 200 người thiệt mạng trong thảm họa sập hầm mỏ ở CHDC Congo - Ảnh 1.

Lao động làm việc tại mỏ Coltan ở Rubaya

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 31.1 dẫn lời ông Lumumba Kambere Muyisa, phát ngôn viên của giới chức do lực lượng nổi dậy bổ nhiệm tại một khu vực đông bắc của CHDC Congo, cho hay hơn 200 người đã thiệt mạng trong vụ sập mỏ coltan Rubaya trong tuần này.

Rubaya, nằm tại tỉnh Bắc Kivu, sản xuất khoảng 15% lượng coltan trên thế giới. Quặng này được xử lý thành tantalum, một kim loại chịu nhiệt được các nhà sản xuất điện thoại di động, máy tính, linh kiện hàng không vũ trụ và tua bin khí rất ưa chuộng.

Khu vực này, nơi người dân địa phương khai thác thủ công để kiếm vài USD mỗi ngày, đã nằm dưới sự kiểm soát của nhóm nổi dậy AFC/M23 từ năm 2024.

Vụ sập xảy ra hôm 28.1 và số người thiệt mạng chính xác vẫn chưa rõ ràng tính đến tối 30.1.

"Hơn 200 người là nạn nhân của vụ sạt lở đất này, bao gồm thợ mỏ, trẻ em và tiểu thương. Một số người đã được cứu kịp thời nhưng bị thương nặng", ông Muyisa cho biết, đồng thời nói thêm rằng khoảng 20 người bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

"Hiện đang là mùa mưa. Mặt đất rất dễ sạt lở. Đất trên bề mặt đã sụp xuống khi các nạn nhân đang ở trong hố", theo ông Muyisa.

Một cố vấn của lãnh đạo tỉnh cho biết số người chết được xác nhận ít nhất là 227. Liên Hiệp Quốc cho biết AFC/M23 đã cướp bóc tài nguyên tại Rubaya để tài trợ cho cuộc nổi dậy của mình, được chính phủ nước láng giềng Rwanda hậu thuẫn, một cáo buộc mà Rwanda phủ nhận.

AFC/M23 được trang bị vũ khí hạng nặng, với mục tiêu tuyên bố là lật đổ chính phủ ở Kinshasa và đảm bảo an toàn cho cộng đồng thiểu số Tutsi ở CHDC Congo. Nhóm này đã chiếm được thêm nhiều vùng lãnh thổ giàu khoáng sản ở miền đông CHDC Congo trong một cuộc tấn công chớp nhoáng vào năm ngoái.

Tin liên quan

Giải cứu 23 thợ mỏ Colombia mắc kẹt trong mỏ vàng sập suốt 48 giờ

Giải cứu 23 thợ mỏ Colombia mắc kẹt trong mỏ vàng sập suốt 48 giờ

Hôm 24.9, toàn bộ 23 thợ mỏ vàng bị mắc kẹt suốt 48 giờ trong một hầm mỏ bị sập tại Colombia đã được cứu ra ngoài trong tiếng hoan hô đầy vui mừng của người thân và đồng nghiệp túc trực trên mặt đất.

Trung Quốc phát hiện mỏ vàng siêu lớn, trữ lượng hơn 1.400 tấn

Nguy hiểm rình rập người Trung Quốc tại các mỏ vàng châu Phi

Khám phá thêm chủ đề

sập mỏ mỏ coltan CHDC Congo m23 Nổi dậy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận