Hơn 200 người thiệt mạng trong thảm họa sập hầm mỏ ở CHDC Congo

Lao động làm việc tại mỏ Coltan ở Rubaya ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 31.1 dẫn lời ông Lumumba Kambere Muyisa, phát ngôn viên của giới chức do lực lượng nổi dậy bổ nhiệm tại một khu vực đông bắc của CHDC Congo, cho hay hơn 200 người đã thiệt mạng trong vụ sập mỏ coltan Rubaya trong tuần này.

Rubaya, nằm tại tỉnh Bắc Kivu, sản xuất khoảng 15% lượng coltan trên thế giới. Quặng này được xử lý thành tantalum, một kim loại chịu nhiệt được các nhà sản xuất điện thoại di động, máy tính, linh kiện hàng không vũ trụ và tua bin khí rất ưa chuộng.

Khu vực này, nơi người dân địa phương khai thác thủ công để kiếm vài USD mỗi ngày, đã nằm dưới sự kiểm soát của nhóm nổi dậy AFC/M23 từ năm 2024.

Vụ sập xảy ra hôm 28.1 và số người thiệt mạng chính xác vẫn chưa rõ ràng tính đến tối 30.1.

"Hơn 200 người là nạn nhân của vụ sạt lở đất này, bao gồm thợ mỏ, trẻ em và tiểu thương. Một số người đã được cứu kịp thời nhưng bị thương nặng", ông Muyisa cho biết, đồng thời nói thêm rằng khoảng 20 người bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

"Hiện đang là mùa mưa. Mặt đất rất dễ sạt lở. Đất trên bề mặt đã sụp xuống khi các nạn nhân đang ở trong hố", theo ông Muyisa.

Một cố vấn của lãnh đạo tỉnh cho biết số người chết được xác nhận ít nhất là 227. Liên Hiệp Quốc cho biết AFC/M23 đã cướp bóc tài nguyên tại Rubaya để tài trợ cho cuộc nổi dậy của mình, được chính phủ nước láng giềng Rwanda hậu thuẫn, một cáo buộc mà Rwanda phủ nhận.

AFC/M23 được trang bị vũ khí hạng nặng, với mục tiêu tuyên bố là lật đổ chính phủ ở Kinshasa và đảm bảo an toàn cho cộng đồng thiểu số Tutsi ở CHDC Congo. Nhóm này đã chiếm được thêm nhiều vùng lãnh thổ giàu khoáng sản ở miền đông CHDC Congo trong một cuộc tấn công chớp nhoáng vào năm ngoái.