Mô hình 'một công đôi việc'

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
26/08/2025 03:52 GMT+7

TP.Đà Nẵng vừa triển khai mô hình khá sáng tạo: đưa 105 sinh viên (SV) ngành công nghệ thông tin về 44 phường, xã để hỗ trợ chính quyền và người dân trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Trong đợt đầu, SV từ 3 trường đại học lớn ở Đà Nẵng gồm: Trường ĐH công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn (VKU), Trường ĐH FPT và ĐH Duy Tân về các xã phường trực tiếp hỗ trợ cán bộ cơ sở xử lý sự cố kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, dịch vụ công.

Trước khi xuống cơ sở, SV được tập huấn chuyên môn và kết nối qua nhóm Zalo để nhận hỗ trợ kỹ thuật khi cần. UBND TP.Đà Nẵng còn thiết lập đường dây nóng và bố trí trực kỹ thuật 24/24 để vừa giám sát SV vừa giúp họ tự tin hơn khi xử lý tình huống thực tế.

Thực tế cho thấy, sau 2 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều địa phương ở TP.Đà Nẵng vẫn còn lúng túng khi xử lý công việc trên môi trường mạng. Trong bối cảnh đó, chủ trương đưa SV công nghệ thông tin về hỗ trợ cơ sở trong vòng 1 tuần lễ, với những nhiệm vụ cụ thể về ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn.

Một điều dễ thấy là mô hình đưa SV về hỗ trợ chính quyền cơ sở sẽ tạo môi trường giúp SV học cách thích nghi, giao tiếp, xử lý sự cố nhanh gọn… Những trải nghiệm này không thể có trong sách vở nhưng lại là những kỹ năng được doanh nghiệp đánh giá cao khi tuyển dụng.

Còn sớm để nói đến mức độ hiệu quả thế nào, nhưng mô hình này của TP.Đà Nẵng rất đáng quan tâm. Bước đi sáng tạo này được đánh giá là tạo "lợi ích kép" khi chính quyền cơ sở được hỗ trợ nâng cao hiệu quả phục vụ hành chính, còn SV có cơ hội thực tập, rèn nghề. Ngoài ra, còn hỗ trợ nhân lực công nghệ thông tin cho giai đoạn đầu vận hành chính quyền 2 cấp địa phương, vốn chưa có tiền lệ này.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
