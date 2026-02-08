Mơ hoa - Thơ của Nam Thanh

Minh họa: Văn Nguyễn

Khi xuân sang dìu dặt đất trời

Anh cầm đắm say đi giữa cuộc đời

Tương tư nở thành rừng hoa trắng





Hoa chờ em!

Em chẳng đến!

Anh đợi em bạc cả nắng chiều

Nghe ríu rít sắc hương phủ kín núi đồi

Dệt áo hoa cho rừng núi





Rồi em tới bất ngờ như gió tới

Lướt như bay sợ đau nhánh cỏ gầy

Ô xòe hồng, hoa váy, thắt lưng xanh

Tiếng hát chênh vênh núi

Giọng nói thắm hoa

Dáng đi mềm suối

Mắt em gọi mùa xuân tới

Chân em gọi niềm vui về

Tay em ngọt thơm hoa trái

Nụ cười mướt xanh núi rừng sông suối…





Có phải em là hồn hoa, vía núi

Để anh thảng thốt trước rừng hoa

Để mỗi mùa xuân anh lại có một giấc mơ

Nở trắng cả núi rừng Tây Bắc