Đời sống

Người Hà Nội tìm về chợ hoa phố cổ sắm tết

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
07/02/2026 14:42 GMT+7

Những ngày giáp tết, chợ hoa Hàng Lược trên phố cổ Hà Nội lại trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng ngoạn, mua sắm.

Với tuổi đời hơn 100 năm, chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội) đã trở thành một "di sản sống" gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân thủ đô. Không chỉ là nơi giao thương, chợ hoa Hàng Lược còn thể hiện một không gian văn hóa mang đậm hồn tết. Với nhiều người Hà Nội, đến chợ hoa không chỉ để mua hoa mà còn để tìm lại không khí thân quen của tết cổ truyền.

Người Hà Nội tìm về chợ hoa phố cổ mua sắm dịp cận tết - Ảnh 1.

Chợ hoa tết trên phố Hàng Lược

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Năm nay, chợ hoa Hàng Lược được tái hiện trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi, Hàng Khoai và Phùng Hưng (P.Hoàn Kiếm) với khoảng 200 gian hàng. Các phân khu bao gồm: làng nghề truyền thống, chợ hoa tết, không gian nghệ thuật dân gian và khu workshop trải nghiệm.

Riêng tại các tuyến phố Hàng Lược - Hàng Khoai - Hàng Rươi, điểm nhấn là 40 kệ sắt trưng bày hoa, cây cảnh cùng hệ thống gian hàng gợi không gian phố cổ xưa.

Người Hà Nội tìm về chợ hoa phố cổ mua sắm dịp cận tết - Ảnh 2.

Nhiều đồ cổ xưa được trưng bày tại phố cổ

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Bà Nguyễn Thị Tân (ở 94 Lê Duẩn, trú ở P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) xúc động chia sẻ, ngày trước bà từng đi chợ hoa Hàng Lược rất nhiều, nhưng quy mô khi ấy chưa hoành tráng như bây giờ.

Người Hà Nội tìm về chợ hoa phố cổ mua sắm dịp cận tết - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Tân cùng gia đình thưởng ngoạn cây cảnh, ngắm hoa ở chợ hoa phố cổ

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Năm nay, được người thân đưa đi chơi chợ hoa, bà Tân không giấu được niềm vui khi chứng kiến chợ hoa truyền thống được tái hiện đẹp mắt, quy củ và sinh động. Sau khi dạo chơi quanh chợ hoa, bà sẽ tìm chọn một cành đào ưng ý mang về nhà, tận hưởng trọn vẹn không khí tết sớm.

Cũng như bà Tân, ông Nguyễn Ngọc Lập (91 tuổi, ở P.Cầu Giấy) năm nào cũng cùng gia đình lên phố cổ đi chợ hoa. Theo ông, chợ hoa Hàng Lược được tái hiện với hàng hóa phong phú, nhưng vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống vốn có, tạo cảm giác thân quen giữa lòng đô thị hiện đại.

Người Hà Nội tìm về chợ hoa phố cổ mua sắm dịp cận tết - Ảnh 4.
Người Hà Nội tìm về chợ hoa phố cổ mua sắm dịp cận tết - Ảnh 5.

Quất cảnh "mini" là một trong nhiều mặt hàng thu hút sự quan tâm của người dân

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Người Hà Nội tìm về chợ hoa phố cổ mua sắm dịp cận tết - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Ngọc Lập lựa tìm mua cây cảnh ở chợ hoa Hàng Lược về chơi tết

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Người Hà Nội tìm về chợ hoa phố cổ mua sắm dịp cận tết - Ảnh 7.
Người Hà Nội tìm về chợ hoa phố cổ mua sắm dịp cận tết - Ảnh 8.

Nhiều người dân phố cổ vẫn giữ thói quen tìm đến chợ hoa truyền thống mua sắm dịp cận tết

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Người Hà Nội tìm về chợ hoa phố cổ mua sắm dịp cận tết - Ảnh 9.
Người Hà Nội tìm về chợ hoa phố cổ mua sắm dịp cận tết - Ảnh 10.

Du khách tận hưởng không khí xuân ngập tràn trên phố cổ

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Người Hà Nội tìm về chợ hoa phố cổ mua sắm dịp cận tết - Ảnh 11.

Bên cạnh việc đi mua sắm, nhiều người dân tìm đến chợ hoa để check-in tại những gian hàng truyền thống được trang trí tại phố cổ

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG


