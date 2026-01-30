Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Mở lại phiên tòa xét xử 'tổng tài' chỉ đạo đánh người ở quán cà phê

Tuyến Phan
Tuyến Phan
30/01/2026 10:45 GMT+7

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên, còn được gọi là 'tổng tài', bị đưa ra xét xử liên quan đến vụ chỉ đạo đánh người ở quán cà phê, từng gây xôn xao dư luận.

Ngày 30.1, TAND khu vực 3 (Hà Nội) mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, trú tại Hà Nội, còn được gọi là "tổng tài") và Nguyễn Long Vũ (24 tuổi, trú tại Bắc Ninh) cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Phiên tòa từng được mở hôm 27.1, song phải hoãn do nhân chứng vắng mặt.

Mở lại phiên tòa xét xử 'tổng tài' chỉ đạo đánh người ở quán cà phê- Ảnh 1.

Dẫn giải bị cáo Nguyễn Văn Thiên đến tòa

ẢNH: PHÚC BÌNH

Mở lại phiên tòa xét xử 'tổng tài' chỉ đạo đánh người ở quán cà phê- Ảnh 2.

Phiên tòa từng được mở hôm 27.1 song phải hoãn vì thiếu nhân chứng

ẢNH: PHÚC BÌNH

Mở lại phiên tòa xét xử 'tổng tài' chỉ đạo đánh người ở quán cà phê- Ảnh 3.

Các bị cáo tại tòa sáng 30.1

ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 30 ngày 17.9.2025, Thiên và Vũ đến quán cà phê "Góc quán" tại một khu đô thị ở Hà Nội.

Tại đây, Thiên hút thuốc nên bị chủ quán là anh Ngô Minh Đ. (29 tuổi) nhắc nhở, yêu cầu không được hút.

Thấy vậy, Thiên chỉ đạo Vũ đánh anh Đ., rồi tát, đấm vào vùng mặt chủ quán khiến anh này ngã xuống sàn nhà, gây thương tích.

Mở lại phiên tòa xét xử 'tổng tài' chỉ đạo đánh người ở quán cà phê- Ảnh 4.

Nguyễn Văn Thiên (người giơ tay) bị cáo buộc chỉ đạo đánh người tại quán cà phê

ẢNH: T.N

Anh Đ. khai báo nội dung sự việc như trên, cho biết quán phục vụ nhiều người, không gian kín, đã có biển quy định cấm hút thuốc trong quán, nên khi thấy Thiên hút thuốc thì nhắc nhở nhiều lần nhưng Thiên không nghe.

Khi anh Đ. đang ngồi trong quầy bar thì Vũ xông vào đánh. Anh Đ. không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý người đã gây thương tích cho mình theo quy định.

Quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Vũ thừa nhận hành vi phạm tội, còn bị cáo Thiên không khai nhận hành vi phạm tội.

