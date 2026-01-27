Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

'Tổng tài' bị xét xử vì 'giơ tay ra lệnh' đánh chủ quán cà phê

Tuyến Phan
Tuyến Phan
27/01/2026 18:06 GMT+7

Nguyễn Văn Thiên, còn được gọi là 'tổng tài', cùng một người khác bị đưa ra xét xử về tội gây rối trật tự công cộng.

Chiều 27.1, TAND khu vực 3 (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, trú tại Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (24 tuổi, trú tại Bắc Ninh) cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên, do nhân chứng vắng mặt nên hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, mở lại vào sáng 30.1 tới.

'Tổng tài' bị xét xử vì 'giơ tay ra lệnh' đánh chủ quán cà phê - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên (trái) và Nguyễn Long Vũ tại tòa

ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 30 ngày 17.9.2025, Thiên và Vũ đến quán cà phê "Góc quán" tại một khu đô thị ở Hà Nội.

Tại đây, Thiên có hành vi hút thuốc nên bị chủ quán là anh Ngô Minh Đ. (29 tuổi) nhắc nhở, yêu cầu không được hút.

Thấy vậy, Thiên chỉ đạo Vũ đánh anh Đ., rồi tát, đấm vào vùng mặt chủ quán khiến anh này ngã xuống sàn nhà, gây thương tích.

'Tổng tài' bị xét xử vì 'giơ tay ra lệnh' đánh chủ quán cà phê

'Tổng tài' bị xét xử vì 'giơ tay ra lệnh' đánh chủ quán cà phê - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Thiên giơ tay, ra lệnh đánh chủ quán cà phê vì bị nhắc nhở hút thuốc

ẢNH: PHÚC BÌNH

Anh Đ. khai báo nội dung sự việc như trên, cho biết quán phục vụ nhiều người, không gian kín, đã có biển quy định cấm hút thuốc trong quán, nên khi thấy Thiên hút thuốc thì nhắc nhở nhiều lần nhưng Thiên không nghe.

Khi anh Đ. đang ngồi trong quầy bar thì Vũ xông vào đánh. Anh Đ. không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý người đã gây thương tích cho mình theo quy định.

Quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Vũ thừa nhận hành vi phạm tội, còn bị cáo Thiên không khai nhận hành vi phạm tội.

Xem thêm bình luận