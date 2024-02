Mở 'luồng xanh' cho hành trình về quê ăn tết

Sân bay Tân Sơn Nhất đã lên kịch bản cho những tình huống xấu nhất

Sáng 2.2, sương mù dày đặc tại miền Bắc và miền Trung khiến hàng trăm chuyến bay bị ảnh hưởng. Thông tin sơ bộ từ Cảng HKQT Nội Bài, có khoảng 9 chuyến bay sáng 2.2 phải chuyển hướng hạ cánh xuống các sân bay dự bị; 37 chuyến bay có lịch trình đến Nội Bài không thể hạ cánh; 54 chuyến bay khác không thể cất cánh rời khỏi sân bay đúng giờ vì thời tiết xấu. Tại các sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Phú Bài (Huế), hàng loạt chuyến bay phải điều chỉnh thời gian cất cánh. Ảnh hưởng dây chuyền, hàng ngàn hành khách từ đầu sân bay Tân Sơn Nhất cũng phải chờ đợi do máy bay đến trễ hoặc khởi hành trễ. Tuy nhiên theo ghi nhận, dù hành khách đông kín nhà ga, từ khu vực sảnh chờ vào tới các nhà hàng, quán ăn nhưng không xảy ra tình trạng nhốn nháo, hỗn loạn.

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết từ khi lên kế hoạch phục vụ cao điểm tết, các đơn vị đã xây dựng những kịch bản "xấu" nhất, ùn tắc nhất nên luôn chuẩn bị sẵn sàng lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự tại nhà ga, không phải đến khi xảy ra sự cố mới vận động nhân lực tới giải quyết. Do đó, trong trường hợp bất khả kháng do thời tiết như tình trạng sáng 2.2, nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất tuy đông vì khách phải ngồi chờ lâu nhưng vẫn đảm bảo trật tự, phân luồng hành khách để giải quyết từng chuyến bay mạch lạc, không lộn xộn.