Mở rộng diện xét tuyển viên chức

Chính phủ đã ban hành Nghị định 259/2026/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1.7, thay thế các quy định trước đây để đồng bộ với luật Viên chức năm 2025.

Chính phủ mở rộng diện xét tuyển, tiếp nhận vào viên chức nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao ẢNH: T.N

Thêm nhiều trường hợp được xét tuyển viên chức

Một trong những điểm mới nổi bật của nghị định là mở rộng các trường hợp được xét tuyển và tiếp nhận vào viên chức, tạo cơ chế linh hoạt hơn trong thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo đó, ngoài các trường hợp được xét tuyển theo quy định của pháp luật, các đơn vị sự nghiệp công lập được tiếp nhận vào làm viên chức đối với những người có năng lực, trình độ và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

Đáng chú ý, nghị định bổ sung cơ chế tiếp nhận đối với chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc, người đang làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật; người từng là cán bộ, công chức, viên chức sau đó chuyển sang làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

Ngoài ra, người có tài năng hoặc năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, nghề truyền thống; người đang ký hợp đồng làm công việc của vị trí viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập cũng thuộc diện được tiếp nhận nếu đáp ứng điều kiện và có nguyện vọng.

Đây được xem là bước đi nhằm thu hút đội ngũ nhân lực chất lượng cao tham gia các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là ở những lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu hoặc đang thiếu nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, nghị định tiếp tục quy định các nhóm đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển dụng, đồng thời làm rõ nguyên tắc cộng điểm ưu tiên trong cả thi tuyển và xét tuyển để bảo đảm công khai, minh bạch.

Thay đổi cách đăng ký dự tuyển

Nghị định cũng điều chỉnh cách thức đăng ký dự tuyển viên chức. Theo quy định mới, người dự tuyển đăng ký theo vị trí việc làm trong kế hoạch tuyển dụng của đơn vị, thay vì đăng ký tối đa 2 nguyện vọng như trước.

Trường hợp số lượng người đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu tuyển dụng, việc xác định người trúng tuyển sẽ căn cứ vào kết quả tuyển dụng theo nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp.

Việc thay đổi phương thức đăng ký được kỳ vọng giúp công tác tuyển dụng bám sát nhu cầu thực tế của từng vị trí việc làm, đồng thời hạn chế tình trạng đăng ký dàn trải.

Tăng phân cấp trong quản lý viên chức

Ngoài các quy định về tuyển dụng, nghị định còn tăng cường phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Người đứng đầu được trao quyền chủ động hơn trong việc xác định nhu cầu tuyển dụng, bố trí, sử dụng và đánh giá viên chức, đồng thời phải chịu trách nhiệm về chất lượng đội ngũ và hiệu quả sử dụng nhân lực.

Nghị định cũng quy định rõ một số trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự theo quy định của luật Viên chức, góp phần giảm thủ tục đối với những người đã có quá trình công tác hoặc có kinh nghiệm phù hợp với vị trí việc làm.

Theo Chính phủ, việc ban hành Nghị định 259 nhằm hoàn thiện cơ chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo hướng lấy vị trí việc làm làm trung tâm, đẩy mạnh phân cấp, nâng cao tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và tạo điều kiện thu hút, trọng dụng người có năng lực vào khu vực công.