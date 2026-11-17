Phường Xóm Chiếu (TP.HCM) vừa công bố dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và xây dựng công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ.

Theo dự thảo, tổng diện tích thu hồi đất trên địa bàn phường Xóm Chiếu khoảng 75.900 m2, ảnh hưởng khoảng 125 trường hợp. Tổng dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ trên địa bàn phường tạm tính gần 1.374 tỉ đồng.

Đất 2 mặt tiền đường Tôn Thất Thuyết - Nguyễn Thần Hiến có giá cao nhất

Đáng chú ý, đơn giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ cao nhất hơn 212,9 triệu đồng/m2, áp dụng đối với đất ở vị trí 1, có hai mặt tiền đường Tôn Thất Thuyết (đoạn từ Nguyễn Thần Hiến đến Xóm Chiếu) và đường Nguyễn Thần Hiến.

Mức giá cao thứ hai gần 210,6 triệu đồng/m2, áp dụng đối với đất ở vị trí 1, có hai mặt tiền đường Nguyễn Thần Hiến và đường Tôn Thất Thuyết (đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến Nguyễn Thần Hiến).

Toàn cảnh đường Tôn Thất Thuyết bên dòng kênh Tẻ sắp được mở rộng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đối với đất trong hẻm, đơn giá bồi thường dự kiến được xác định theo vị trí, chiều rộng hẻm và độ sâu tính từ mặt tiền đường.

Chẳng hạn, trên đoạn đường Tôn Thất Thuyết từ Nguyễn Thần Hiến đến Xóm Chiếu, đất ở vị trí 3 có đơn giá dự kiến gần 117,7 triệu đồng/m2, trong khi đất ở vị trí 4 gần 109 triệu đồng/m2.

Các mức giá nêu trên mới được đưa ra trong dự thảo phương án bồi thường, chưa phải đơn giá bồi thường chính thức được phê duyệt. Người dân có thể xem dự thảo tại đây.

Dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết đi qua 3 phường ở TP.HCM

Dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ có tổng diện tích 170.333 m2, đi qua 3 phường Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu (quận 4 cũ, TP.HCM), với tổng vốn đầu tư khoảng 5.500 tỉ đồng.

Về quy mô, hạng mục mở rộng đường Tôn Thất Thuyết có chiều dài khoảng 3,4 km, từ nút giao đường số 1 theo quy hoạch với đường Bến Vân Đồn đến nút giao Trương Đình Hợi - Tôn Thất Thuyết.

Tuyến đường dự kiến được mở rộng lên 26 m, đồng thời xây mới một cây cầu qua rạch Nguyễn Kiệu. Ngoài ra, còn có hạng mục xây dựng kè bảo vệ dài khoảng 3,2 km dọc kênh Tẻ và rạch Nguyễn Kiệu...

Hiện Ban Giao thông TP.HCM đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, với thời gian lựa chọn dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 4/2027.

Bản đồ khu vực mở rộng đường Tôn Thất Thuyết ở TP.HCM ĐỒ HỌA: UYỂN NHI

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên một ngày đầu tháng 11.2026, đường Tôn Thất Thuyết thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm và ngập nước mỗi khi trời mưa. Qua trao đổi, đa số người dân bày tỏ mong muốn tuyến đường được mở rộng, song cũng kỳ vọng mức bồi thường hợp lý để yên tâm bàn giao mặt bằng.

Theo UBND phường Xóm Chiếu, sau khi hoàn thành, công trình hướng đến kết nối đồng bộ với đường Bến Vân Đồn, đường Nguyễn Tất Thành (đang được nghiên cứu mở rộng giai đoạn 2026 - 2030) và dự án cầu - đường Nguyễn Khoái thông qua 2 nhánh cầu N3, N4. Đồng thời, dự án góp phần chỉnh trang đô thị, giải tỏa nhà trên và ven kênh Tẻ.