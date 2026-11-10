Mở rộng quốc lộ 50 qua Cần Giuộc cần hạn chế ảnh hưởng người dân dịp tết

Ngày 10.11, UBND xã Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh) tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng quốc lộ 50 tại đoạn tuyến từ ranh TP.HCM đến vòng xoay Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng. Tổng mức đầu tư dự án là 150 tỉ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án xã Cần Giuộc làm chủ đầu tư.

Động thổ khởi công Dự án mở rộng quốc lộ 50 từ 4 lên 6 làn xe tại đoạn qua xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh ẢNH: BẮC BÌNH

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tây Ninh; bà Đặng Ngọc Mai, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; ông Trương Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đến dự.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Cần Giuộc, đại diện chủ đầu tư, cho biết dự án mở rộng quốc lộ 50 đoạn qua xã Cần Giuộc là tuyến đường phục vụ vận chuyển hàng hóa cho 5 khu công nghiệp đang hoạt động. Ngoài ra, hơn 300 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp cũng phụ thuộc lớn vào trục đường này. Nguyên liệu, thành phẩm hầu hết đều lưu thông qua quốc lộ 50 mỗi ngày.

Quốc lộ 50 là trục giao thông chính xuyên qua trung tâm xã Cần Giuộc. Hai bên tuyến có hàng ngàn hộ tiểu thương sinh sống, buôn bán. Do đó, ông Nguyễn Ngọc Anh yêu cầu đơn vị thi công cần có phương án tối ưu, nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán, sản xuất kinh doanh của người dân, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Chủ tịch UBND xã Cần Giuộc yêu cầu việc thi công cần giảm tối đa việc ảnh đến hoạt động buôn bán của tiểu thương ven quốc lộ 50, nhất là dịp Tết Nguyên đán sắp tới ẢNH: BẮC BÌNH

Dự án mở rộng quốc lộ 50 dài hơn 2 km, quy mô 6 làn xe cơ giới. Nền đường rộng 31 m, mặt đường bê tông nhựa. Công trình còn có vỉa hè, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, báo hiệu đường bộ. Vốn đầu tư dự án lấy từ nguồn ngân sách tỉnh Tây Ninh bổ sung có mục tiêu và ngân sách xã. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Cần Giuộc làm chủ đầu tư. Dự án thực hiện từ năm 2026 - 2028.

Ông Trương Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho UBND xã Cần Giuộc sau các nỗ lực để có thể khởi công dự án mở rộng quốc lộ 50 qua địa bàn xã ẢNH: BẮC BÌNH

Khi hoàn thành, tuyến sẽ kết nối đồng bộ với quốc lộ 50 phía TP.HCM; nối với dự án 3 cầu trên đường tỉnh 827E (trục động lực TP.HCM – Tây Ninh – Đồng Tháp). Từ đó, hình thành mạng lưới giao thông liên vùng thuận lợi, giao thương giữa TP.HCM với các tỉnh miền Tây sẽ thông suốt hơn.

Theo UBND xã Cần Giuộc, đây là công trình giúp phát huy lợi thế tiếp giáp TP.HCM. Công trình được kỳ vọng nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, thời gian và chi phí lưu thông của doanh nghiệp sẽ giảm; môi trường thu hút đầu tư của địa phương cũng được cải thiện.